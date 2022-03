¿A qué vamos a los conciertos?

Todo el mundo cree que cuando va a un concierto de música clásica va a escuchar música. Yo no lo creo. Yo creo que la gente no sabe a lo que va. Tienen una sensación vaga de placer o algo parecido, pero “exactamente” no sabe a lo que va. Aunque algo les hace volver. Dicen: “Me gusta la música”, pero ¿es “realmente” la Música lo que reciben ahí?

Es como si alguien dijera que sabe exactamente por qué ama a sus hijos. Podríamos escuchar decenas de sensaciones difusas para explicar esa atracción, ese deseo permanente de abrazarlos pero que, sin embargo, tal acción no definiría lo que es.

Yo creo que la gente no va a los conciertos a escuchar música, va a asistir al espectáculo de la perfección. Un concierto se podría definir de esa manera: “Espectáculo de la perfección”. Si hubiera un vocero en la puerta del concierto, debería proclamar: “¡Vengan, pasen, no se pierdan el espectáculo de la perfección! ¡Muchas personas tocarán juntas instrumentos distintos con distintas melodías que, todas juntas, crearán un producto armónico! ¡No se pierdan a la cantante que poniendo música a un texto consigue compenetrarlo perfectamente con más de 40 instrumentistas! ¡Observen cómo los violonchelos y contrabajos hacen pon pon, pon pon, los violines hacen iuuu iuuu, iuuu iuuu y las flautas firuwiru firuwiru, y todo eso conjuntado de manera extraordinaria, mientras la cantante entona un maravilloso texto que dice: «Und morgen wird die Sonne wieder scheinen». No se lo pierdan!”.

Existe un placer atávico que lleva disfrutándose desde tiempos de los persas y de los egipcios: disfrutar de la acompasada simetría de movimiento en el desfilar de los ejércitos. Adoramos ver a un cuerpo de baile que se mueve sincronizadamente o dos mil chinos tocando un tambor a la vez, como en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 (no dejen de verlo, está en Youtube).

Cuando vamos a un concierto queremos que todo salga bien: lo primero, la música: si hay desafinos, calados o errores, nos desconcentramos y comenzamos a pensar metamusicalmente: “¿Será o no será un error?, ¿habrán ensayado poco?, ¿el solista está enfermo?, ¿he venido a una función escolar?”. Y todo ese “pensar” nos “saca” del contenido general, de ese flujo constante que es donde debemos estar enganchados de principio a fin.

Pero también nos desconecta cualquier otro tipo de imperfección formal de la puesta en escena: un coralista que se mueve en exceso, una violinista cuya ropa tiene algún elemento distorsonante (los hombres llevan uniforme), alguien con el pelo azul...

Asistí a un concierto en el que el director dirigió con el pantalón subido por encima del zapato. Era apenas algo perceptible, la pierna derecha del pantalón no llegaba a cubrir el talón, pero en la otra pierna sí. No pasaba nada, dirigió bien, salió bien, pero estuve todo el tiempo pensando: “Qué lastima que en un movimiento de la pierna no vaya esa caída del pantalón a su ser”. Cuando terminó el concierto y nos dirigíamos a la salida todo el público por el pasillo central entre las butacas, dos señoras ancianas iban comentando: “Ha estado muy bien el concierto, pero qué pena que se le haya quedado el pantalón por encima del zapato”.

El escenario se ha configurado simbólicamente como un lugar sagrado (que diría Durkheim). Una de sus características para saber que lo es, es que por él no pasa el tiempo. Por eso los sacerdotes visten como cualquier romano de su época o los músicos visten de frac, como en el siglo XIX (y antes). En el escenario, todo movimiento requiere de un ritual. Por eso nos “saca” tanto ver a un trompa vaciar el líquido de su tubo en medio del concierto o nos produciría mucha extrañeza ver a un músico estornudar y limpiarse los mocos con un pañuelo. “Sabemos” que son humanos, pero son algo más que humanos, son elementos de algo mágico que pasa sobre la escena y que no queremos que nos “desencante”.

Por eso el cine es tan perfecto, porque los personajes nunca titubean al hablar, todos los planos están perfectamente iluminados y los actores y actrices son de formas equilibradas y perfectas. Cuando vamos al cine también asistimos al espectáculo de lo perfecto. Por eso nos disgusta tanto cuando una película termina mal. No es por influencia hollywoodiense, es porque vamos al cine a contemplar lo perfecto. Lo imperfecto ya lo vemos en cuanto salimos de él.

Observen también que no es casualidad que se llame “ordenador” al ordenador. Ahí tenemos todo bien ordenado, encapsulado, perfecto. Luego, miramos hacia los lados o hacia atrás y la mesa está llena de papeles, libros, cables, y tenemos la cama sin hacer y zapatos por el suelo, pero ahí, en el ordenador, todo es equilibrio y belleza. Y nos quedamos enganchados a ese placer.

Perdónenme los pianistas extravagantes que visten de negro, pero con calcetines rojos y a rayas, ¡me paso el tiempo mirando sus calcetines...! ¿Eso es lo que quiere? Si quiere que le mire a las manos y a su rostro sufriente, vista de negro con mangas de camisa blanca y sólo veré eso. No voy a escuchar música voy a contemplar el espectáculo de lo perfecto.

Algunos directores que van de humildes, en medio de un Dies Irae lleno de fuerza y violencia sonríen o tienen un gesto pequeño. ¿No se dan cuenta de que llama más la atención lo “desacompasado” que lo extrovertido si la música lo requiere?

Cuando están en un concierto, sus cabezas se van a otros lugares. No pasa nada, eso es así: igual se les ocurren planes de estudiar más, de escribir, de aprender, de realizar nuevos proyectos. Obsérvense: eso es porque están armonizados con ese todo que está ahí ocurriendo.

Cuando no podemos pensar “armónicamente” en nada es cuando algo nos hace pensar en los propios elementos que expone el concierto ante nuestros ojos. Son distracciones: desafinos, desequilibrios, elementos fuera de los compacto y colectivo.

Los que hacen eso, no saben cuál es su profesión. Su profesión es la de ser creadores de lo perfecto. Para eso vamos: para contemplar la perfección.