A salvar el Festival de la Fragua

Viví el nacimiento del Festival de la Fragua de Bellavista en los setenta, cuando había grandes figuras del cante. No es que hoy no haya cantaores o cantaoras interesantes, que es innegable, pero no hay figuras como las de entonces. Por tanto, el Festival de Bellavista se puso en la cima del arte jondo y vivimos noches mágicas tanto en el barrio como en el Cortijo de Cuarto, donde tuvo su momento más álgido y donde también comenzó su declive por fallos en la organización y falta de presupuesto. El mejor marco de Sevilla para un festival comenzó a ser demasiado grande porque no iban los aficionados y no lo hacían porque se dejaron de programar buenos carteles. Desapareció y ahora vuelve rescatado por el Ayuntamiento de Sevilla, pero sin un buen cartel para lo que es Sevilla y Bellavista, y haciéndolo coincidir con el Festival de Mairena del Alcor, que aunque ya no es ni la sombra de lo que fue, sigue teniendo su interés y le quitará mucho público al de la Fragua. Si el Ayuntamiento de Sevilla hubiera tenido interés en salvar este histórico festival, pero de verdad, lo hubiera programado un día antes y habría hecho un cartel más sevillano. Sevilla casi se ha quedado sin grandes maestros del cante, pero quedan algunos y no estarán el día 3 de septiembre en el Cortijo de Cuarto. Por ejemplo, José el de la Tomasa o Aurora Vargas, o los dos nuevos grandes valores del cante que van triunfando por toda España, como son Manuel de la Tomasa o El Boleco. Si queremos que Sevilla vuelva a ser lo que fue y recuperar este festival de verdad, se podrían haber hecho mejor las cosas. Y no ponerlo gratis, porque el flamenco se paga desde hace siglo y medio y eso ha permitido que haya profesionales. No hace falta ser muy listo para saber lo que va a pasar: irá poco público –ojalá nos equivoquemos, sinceramente– y, seguramente, volverá a desaparecer. No es fácil recuperar un festival como el de Bellavista, pero desde aquí lo deseamos, aunque solo sea por la memoria del cantaor y gran aficionado José Cabello, que luchó lo indecible para crearlo y mantenerlo durante años en la cima. Cabello y otros grandes aficionados como Juan Muñoz, Méndez, Antequera o Portillo, por no hacer la lista interminable, crearon uno de los mejores festivales de los años setenta, que bautizaron los aficionados como el Festival de Sevilla, años antes de que naciera la Bienal. Les animamos a asistir el sábado 3, al Cortijo de Cuarto, para disfrutar con Manuela Ríos, El Turry, Rafael de Utrera, Pedro el Granaíno, El Talino, Alberto Montaño y La Repompilla, con guitarristas como Antonio Soto, Antonio de Patrocinio y Fermín Fernández. Hay que recuperar tan entrañable festival.