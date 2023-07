A una semana del lío...

Falta justamente una semana para las que dicen ya que serán las elecciones generales más trascendentales de la democracia. O sea, un lío. Puede que lo sean, por qué no, y que a partir del 23 entremos en una etapa distinta que nos lleve a un período de tranquilidad social. Lo necesitamos, aunque parece que en nuestro país es siempre difícil por nuestro carácter. Si gana Sánchez y no lo hace por mayoría absoluta, algo que no contempla ninguna encuesta, volverá a pactar con los mismos partidos con los que ha gobernado, y la experiencia ya sabemos cómo ha sido. Si lo hace Feijóo y tampoco gana por una mayoría que le permita gobernar en solitario, se verá obligado a meter a Vox en el Gobierno y eso traerá problemas serios, que ya están asomando por las esquinas. Que una cosa es que Sánchez metiera el comunismo en el Gobierno y otra muy distinta, que Feijóo hiciera lo propio con la extrema derecha, que algunos llaman fascismo.

Lo que sí está claro es que, salga lo que salga de las urnas, habrá problemas con la aceptación del resultado, sea el que sea, porque volvemos a tener ganas de bronca. Anoche en el debate de La Sexta, el ministro Iceta aseguraba que ganaría el Partido Socialista porque lo ha dicho Sánchez, al que cree totalmente. Será el único español que lo cree de verdad. En caso contrario, el catalán dibujaba un horizonte sombrío, de retroceso en España. O sea, que la única manera de que vayamos bien es que siga gobernando Sánchez. Lo piensan también muchos intelectuales y artistas de izquierdas, los de la ceja, que llevaban un lustro callados y que no han protestado por nada. Se está abonando ya el terreno para un lío gordo si al final entrara Vox en el Gobierno, que todo indica que sí. Así que olvídense del sosiego social que necesitamos como el comer. España tiene su sello, y ahí está la historia, siglos de guerras civiles, de odio entre hermanos, de enfrentamiento de ideas. Un lío.