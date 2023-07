A vueltas con la Bienal

Otra vez a ver quién dirige la Bienal, el magno festival sevillano, en qué manos caerá, y no tenemos mucho tiempo. Ya tendría que estar trabajando un buen equipo, con una buena dirección, en la programación de la Bienal 2024. No es fácil elegir a un buen director o una buena directora. Lo sería si no se pensara en la política, sólo en el festival, en Sevilla y en el flamenco. Nuestra ciudad necesita más que nunca que sea una dirección con experiencia y que ame al flamenco y Sevilla más que a su propia vida. Estuve ya en la primera Bienal (1980), y estoy legitimado para opinar sobre el festival. Los sevillanos no celebraron su creación y tardaron en verla como algo suyo, acostumbrados a la fiestecita corralera o el recital peñero. Recuerdo que no se llenaban los teatros en los conciertos de guitarra, aunque se invitaran a las más destacadas figuras y Sevilla sea la cuna de algunos de los guitarristas más grandes de la historia, como el Niño Ricardo y Pepe Martínez. José Luis Ortiz Nuevo hizo un gran trabajo, pero le costó que los sevillanos quisieran a la criatura.

El gran cantaor Antonio Mairena vivió sólo dos ediciones, la primera y la segunda, y un día me dijo: “Sevilla es mu particulá”. Llevaba toda la razón. Don Antonio Chacón era de Jerez y se consagró en Sevilla como la gran figura del cante que fue. Pero se tuvo que ir a la capital de España, ya en el siglo XX, porque Sevilla se cansaba de los artistas, tanto de los de fuera como de los nativos. Acababan siendo aborrecidos por la afición y se iban fuera. Les pasó a Vallejo, Marchena y Caracol. En cuarenta y tres años, Sevilla no ha adoptado aún a la Bienal, es muy crítica con la cita, quizá demasiado exigente. Y no hablemos de la crítica. Ayer mismo me decía uno de los candidatos a ser el nuevo director del festival, que estaba temiendo que le dieran el codiciado cargo, porque, y me lo decía con mala cara, “la crítica tiene guasa”. Es normal que Sevilla sea exigente y la crítica muy dura, porque somos la cuna del flamenco o una de las principales. No se puede poner la Bienal en manos de cualquiera, y se ha hecho. Hay que saber mucho de flamenco y querer con locura a esta ciudad para coger los mandos del festival y acabar triunfando.