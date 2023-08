Absurdas normas de tráfico

Aprovechando la época estival y la costumbre que practico, de escapar cada cierto tiempo de la materia usual de este billete semanal de los lunes, hoy, en lugar de hablar de normas laborales, lo haremos de normas de tráfico de vehículos. Muchas de ellas, francamente, son absurdas.

Para dar la primera en la frente, ¿Qué les parece el límite de velocidad? En autopistas y autovías, es de 120 Km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas de menos de 3.500 kg. Y rige desde que servidor tiene memoria. No parece lógico, la verdad, mantener la misma limitación que regía, cuando mi padre tenía su Renault 12, SE-4985-A, que ahora, que existen coches más preparados que un avión, con todo tipo de innovaciones, sistemas de protección avanzados y que transitan por pistas anchas, señalizadas, balizadas y mucho más seguras. Y dentro del tema: ¿Ven normal que el límite en ciudad sea de 30 km/h en vías de un único carril por sentido y 50 km/h en vías de dos o más carriles? Prueben a conducir a esa velocidad, sobre todo por una avenida ancha de 3 o cuatro carriles, verán la que les cae.

Dejando la velocidad al margen y examinando las titulaciones, también es sorprendente que, para conducir una moto se requiera una prueba en pista y una de conducción efectiva, y para un ciclomotor o un cochecito de 49 c.c., solo la prueba de pista, como si el ciclomotor o el cochecito solo se moviesen entre bolos y rayas en la práctica. O que se pueda conducir un ciclomotor con dos personas por ciudad, y no un scooter automático sin marchas. O que con carnet de ciclomotor, pueda conducirse como decimos, un utilitario de menos de 49 cc. con dos personas hasta fuera del casco urbano y no un Mercedes último modelo por ciudad, dieciocho veces más seguro y más fácil de usar. Y siguiendo con los permisos, no parece tampoco muy coherente que los carnets se renueven solo con un certificado médico de aptitud, sin examinar la destreza del candidato con el paso de los años. Como dato real les diré, que mi tía Concha que supera los 80, y sacó su carnet a los 25, no ha conducido en su vida, y como lo renueva a su debido tiempo, mañana podría usar de su licencia y ponernos a todos un poco más tensos.

Y por último esta el asunto de los móviles. No se permite hablar ni usar el móvil al volante, cosa muy bien dispuesta, pero sí se permite el uso del teléfono y de no se cuantas aplicaciones más, en una pantalla de televisión, de las que incorpora hoy hasta el más humilde utilitario, como si esto no produjese las distracciones que se tratan de evitar.

Como pueden ver, he dejado al margen el asunto de los patinetes, que además de hallarse estacionados impunemente invadiendo las aceras (cosa proscrita a los vehículos privados) ponen nerviosos cardíacos a los señores de la tercera edad que no ganan para sustos. Un amigo mío decía: “tienes más malas pulgas que un jubilado atravesando un paso de cebra”. Como me siento joven, no he querido entrar en materia, hoy es todo un síntoma de viejo cascarrabias, protestar por la irrupción de estos nuevos vehículos urbanos, que aparecen de la nada. ¡Y van como locos -¡oiga!- como locos van por ahí, que si no pasan más cosas, es porque Dios no quiere!