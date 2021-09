Acaba la quinta ola de la pandemia. ¿Nos vamos preparando para la sexta?

La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes (a catorce días) es de 198,25. Ya estamos por debajo de los 200. Esto es algo que no se veía en España desde el pasado 2 de julio. Excelente noticia.

Ha decaído el ritmo de vacunación. La franja de edad que va de los 29 a los 40 años se retrasa. No sabemos si esto se debe a que la gente ha pospuesto su vacunación por las vacaciones o a si existe cierto grado de rechazo por parte de las personas de esa edad. Aunque, en términos generales, la campaña de vacunación ha sido un enorme éxito de todos. Nadie podrá decir nunca que el grueso de la sociedad española no ha dado una lección de civismo, de responsabilidad y de solidaridad. Solo falta que los políticos entiendan que esas actitudes hay que trasladarlas por el resto del mundo y ayudar a los países más pobres para que vacunen a su gente.

La presión hospitalaria va cediendo. Pero el número de muertos no da tregua. Vuelven a ser víctimas del coronavirus personas de elevada edad. Esta es la consecuencia de querer con un coronavirus letal. No deberíamos haber dado tregua al SARS-CoV-2.

Este es el panorama y recuerda mucho a los que ya pudimos contemplar en ocasiones anteriores. Nada ha cambiado. Y cuando digo que nada ha cambiado me refiero a que nada ha cambiado.

No hemos aprendido nada. ¿Volveremos a cometer los mismos errores que en el final de la cuarta y tercera ola? ¿Mantendremos las medidas adecuadas para que el virus no tenga salida y las cadenas de transmisión queden rotas? ¿Cambiaremos salvar la Navidad o la Semana Santa por vidas humanas? No hemos aprendido nada y, seguramente, volvamos a meter la pata.

Comienza el colegio. Volvemos a las oficinas (el teletrabajo ha ganado terreno aunque no se impone a la presencialidad). Los campos de fútbol vuelven a recibir público. Algunas Comunidades Autónomas van eliminar las restricciones en los aforos de cine y teatros. Se está preparando una tormenta perfecta que podría terminar en una sexta ola que se puede evitar de una forma sencilla: lavado de manos, mascarillas y distancia social. Así de fácil.

De momento gana el descontrol de los jóvenes que siguen a lo suyo (por cierto, la falta de respeto que muestran frente a la policía y Guardia Civil es preocupante y no puede acabar bien); ganan los negacionistas y antivacunas que siguen contagiándose, contagiando y creando un problema enorme en los hospitales; ganan los egoísmos de pocos a la abnegación y entrega de millones; gana la política a la ciencia.

Evitar una quinta ola es cosa de todos. Pongamos de nuestra parte. Es muy, muy, fácil.