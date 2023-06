Acaba Sálvame y Paz Padilla sigue a lo suyo, destrozando el lenguaje

Hoy es un día grande para los que creen que su incultura es un valor añadido del que pueden presumir; hoy es un día grande para aquellos que creen que del insulto y de las bajezas se puede vivir sin remordimientos y, desde luego, sin escrúpulos. Hoy acaba un programa que puede ser historia de la televisión aunque los que han participado no pueden presumir gran cosa de lo que han hecho durante tantos años. ¿Historia de la televisión? Chicho Ibáñez Serrador o José María Íñigo fueron parte esencial de la televisión y no fueron destrozando vidas ajenas. Esto es como llamarse Stalin y presumir de ser parte de la Historia.

Llega a su fin un programa, Sálvame, por el que han pasado muchas personas en calidad de presentador o de colaboradora o de invitada estrella o de lo que sea. Y muchas de esas personas han representado lo peor de una sociedad que se quiso anclar a la incultura para democratizar algo que no puede serlo: el conocimiento, la cultura. Paz Padilla es el ejemplo más grotesco que me viene a la cabeza.

Paz Padilla sobrepasó todos los límites posibles. Llegó a decir cosas sobre las vacunas contra la Covid-19 que podían ser muy peligrosas. Llegó a decir que una mujer maltratada debía mostrar cariño con su maltratador porque ese era el camino. Sobre el abuso de menores llegó a decir que esas cosas no deberían confesarse por si la familia salía tocada (algo así, ya no lo recuerdo y prefiero no volver a saber qué ideas le pasan por la cabeza a esta señora). Y, ahora, en la despedida de Sálvame lo ha terminado de arreglar. Paz Padilla dice que Sálvame desaparece porque la televisión siempre ha sido así desde que ella tiene uso de razón, porque ‘nada es efímero’. Según el diccionario de la RAE, efímero es lo que dura poco tiempo o es pasajero. Es decir, Paz Padilla lo ha dicho al revés. Y así todo.

Menos mal que esto se acaba.