Acicalado de los pueblos

Me sorprende y me indigna a la vez, que muchos de los pueblos pequeños que conozco desde la niñez, como Palomares, Almensilla o Coria hayan crecido una barbaridad pasando de cientos a miles de habitantes, y que estén un poco dejados de la mano de Dios. Si tuviera dinero compraría todas las casas cerradas y abandonadas de Palomares del Río, donde crecí, para restaurarlas y llenarlas de nuevo de niños, como estaban hace más de medio siglo. No había apenas para comer pero en las casas reinaba la alegría y la felicidad. Paseo por el casco antiguo de mi pueblo adoptivo, que es un pañuelo, cinco o seis calles, y se me cae el alma al suelo viendo esas casas cerradas, con las fachadas abandonadas. Cuando paso por una de esas casas, a veces cierro los ojos y entro en ella mentalmente para recorrer sus habitaciones, volver a ver su patio lleno de flores o su encalada azotea. Recuerdo perfectamente cómo eran cada una de ellas, su distribución y hasta las fotografías que había colgadas en sus paredes. Aquellos suelos de ladrillos bastos puestos a la palma, el cántaro en un rincón del salón o la cocina y la jaula de pájaros en el patio o corral a la sombra de una parra.

¿Cuánto costaría arreglar esas casas y volver a abrirlas para, por ejemplo, dárselas a los jóvenes y que no se hipotequen de por vida? No son quinientas, solo quince o veinte, pero da la sensación de que el pueblo está muerto, y no es así. Palomares tiene vida, sobre todo los fines de semana por sus estupendas urbanizaciones y la gente que viene de la capital a comer en La Truja, El Huerto del Portugués o El Estribo. Tenemos un microclima único y una luz que hubiera vuelto majara a Gonzalo Bilbao, de haber estado alguna vez, que nunca se sabe. Pero hay demasiadas casas cerradas o descuidadas y pocos niños en las calles. A lo mejor hay que pedirles a los de las urbanizaciones que echen un cable o a las constructoras, que por cada diez casas que hagan nuevas restauren una del casco antiguo y se las regalen a los jóvenes. Es año de elecciones municipales y espero que tomen nota los distintos candidatos a la alcaldía. Hay que acicalar Palomares, la parte antigua, esa media docena de calles que fueron el paraíso de mi niñez. Podría comprar una y arreglarla para morir en ella, que es mi deseo, pero una, no veinte. Mi casita de Cuatro Vientos todavía está en pié, con su humilde techo de uralita, pero no está en venta. Se me parte el alma cada vez que paso y la veo ahí, cerrada, triste, sin mi abuelo sentado en la puerta leyendo novelas de Estefanía o mi madre encalando la fachada para la Estrella.