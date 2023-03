Adara Molinero en Supervivientes parece que es otra cosa

No sé si es que me estoy volviendo loco, o si es que me hago mayor, o si es que ser indio de la India me impide entender lo que sucede lejos de mi país, pero voy a hablar de Adara Molinero sin hacer referencia a su escasa inteligencia o a su mala educación ilimitada.

Pensaba yo que esta chica iba a salir pitando del reality en el que participa en diez minutos, que no sería capaz de aguantar el hambre, tener que compartir letrina, tener que trabajar a diario y esas cositas. Pensaba eso y pensaba mal porque Adara Molinero pesca, anima el cotarro, comparte sus recompensas, es capaz de empatizar con los compañeros y está haciendo un programa más que estimable. Tal vez se debe a que su falta de inteligencia no le permite evaluar la situación o que la mala educación le ha desaparecido al tener que depender por completo de otros y necesitar su ayuda (ya sabemos aquí y en la India que ‘por el interés te quiero Andrés’).

Me está interesando poco esta edición. Todavía no hemos visto una implosión dentro del cráneo de Raquel Mosquera que convierta el programa en un infierno; todavía no hemos asistido a momentos de hambre intensa que acabe con un desastre general, no tenemos romances claros a la vista, pero no parece que vaya a ser espectacular. Estos chicos y chicas parecen scouts.

Mi única esperanza es que los hijos de Raquel Bollo saquen esa Raquelita en miniatura que llevan dentro y la líen ya mismo. Cabe la posibilidad puesto que han demostrado mala baba en varias ocasiones.

A ver que nos deja la gala de hoy.