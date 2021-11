Adara o la rentabilidad de ser boba

Adara es una joven que participa en el programa ‘Secret Story: La casa de los secretos’ (el GH de toda la vida camuflado detrás de un nombre que bien podría ser ‘La casa de los espíritus’ o ‘Esta casa es un desastre’ o ‘Pasen y vean, carnaza de la buena’ y sería lo mismo). Adara es respaldada por miles de personas en las redes sociales. Le llaman reina o cualquier otra cosa que tenga que ver con la bondad desbordante, la belleza arrasadora o un coraje a prueba de bombas. Adara se gana la vida participando en esos programas en los que criticar a otro es lo importante, en los que los gritos se convierten en el único canal de comunicación posible, en los que el melodrama cursi, empalagoso y cicatero, es religión. Adara de inteligencia no anda sobrada, al contrario, anda muy justita. De mala leche no tanto. Ni de arrogancia, ni de estupidez, ni de bochornosa falta de madurez. Pero Adara mueve a miles de personas y consigue que gasten sumas asombrosas enviando mensajes para que siga concursando.

Adara está presente en las redes sociales de forma continua. Son miles los mensajes que se publican sobre lo que hace (si come una tostada, si deja un vaso sin lavar, si dice a otra que le parece una cochambre de mujer...). Adara se gana la vida haciendo estas cosas que otros miran con entusiasmo buscando el reflejo de lo que quisieran ser. Sí, damas y caballeros, algunas personas quieren ser bobos que pelean un minuto de gloria en televisión aunque, a cambio, pierdan la dignidad.

La buena noticia es que no todos los españoles ven estas cosas en la televisión. En realidad son una minoría. Y esto no es una muestra de lo que somos los españoles. Ni mucho menos.

Hace algo más de 21 años, tuve una conversación con una de mis sobrinas. Por aquel entonces era una adolescente alocada (como lo son todas) y tenía alrededor de veinte millones de pájaros en la cabeza. Se emitía la por primera vez Gran Hermano. Durante el desarrollo del programa, se descubrió que una de las participantes había ejercido la prostitución. Si no recuerdo mal, de otra se descubrió lo mismo. Una de ellas comenzó a pisar los platós de televisión, a ganar fama, a sumar unos ingresos muy importantes. Y no por participar en ese programa sino por haber sido puta. Mi sobrina, que estaba sentada a mi lado después de comer, me vino a decir que no le importaría tener que pasar por la experiencia de ser meretriz a cambio de fama y de dinero. Escuché con atención y paciencia y, una vez que acabó de decirme lo que quería, le pregunté que pensara en un sujeto de 60 o 70 años, desnudo y con los calcetines puestos, con la barriga flácida y que intentase pensar en cómo sonaría esa orden tan de machirulo con la que somete a la mujer convertida en un objeto. Cualquier orden era posible de imaginar, cualquier orden es igual de asquerosa. Mi sobrina nunca jamás volvió a decir algo parecido y alguna vez lo ha recordado en público. El sentido común suele imponerse.

Y, ahora, cada uno a lo suyo. Incluida Adara.