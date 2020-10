Adiós a Encarnación Amador ‘La Susi’

Este año será recordado por ser quizá el más triste de nuestras vidas, porque están muriendo muchas personas, decenas de miles, como causa del coronavirus, además de las que mueren por otras causas. Y para el flamenco está siendo también un año terrible por muchos motivos que tienen que ver también con la maldita pandemia. Raro es el día que no recibimos la noticia de algún fallecimiento de aficionados o artistas, y casi da miedo ya entrar en las redes sociales o que suene el móvil. Esta misma mañana hemos sabido el fallecimiento de Encarnación Amador La Susi, la gran cantaora sevillana –nació en realidad en Alicante, pero se ha criado y hecho artista en Sevilla–, demasiado joven puesto que vino al mundo en 1955. Cantaora muy personal, de los Amador, larga en estilos y de una belleza nada común. Hija del guitarrista José María Amador y hermana de Joaquín Amador, el marido de Manuel Carrasco, que también es guitarrista, la Susi era una cantaora estudiosa que lo mismo brillaba en los palos festeros que en los aires mineros. Era muy jovencita cuando debutó en Los Canasteros, el tablao madrileño de Manolo Caracol, y ya enamoró entonces a muchos artistas, entre ellos el propio Caracol. Como hacía las cosas de Camarón, su ídolo, le decían La Camarona. Pero Susi no ha sido solo una camaronera de tantas y tantos, sino una cantaora que con los años fue teniendo un estilo muy personal y de una belleza estética sonora único. En los setenta armó un lío con dos discos de Movieplay (La primavera y Al sentirme yo en mis labios), de 1977 y 1979, respectivamente. Y no era fácil destacar en aquellos años con tantas grandes figuras del cante tanto femeninas como masculinas. Se hizo muy popular y tuvo dos décadas muy buenas, siendo fija en tablaos, festivales o la Bienal, aunque nunca fue lo reconocida que debería haber sido porque era una voz que aportaba mucho. Su muerte tan joven es un mazazo, pero la vida tiene estos golpes. Una docena de discos, su obra, le van a servir para quedar en la historia como una de las voces más bonitas y flamencas del cante. Siempre será recordada por ser una enorme artista con unos ojos insuperables.