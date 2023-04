Adiós a las revistas de pensamiento

Informa el Grupo Prisa de Comunicación, según recoge Laura Bravo en el portal prnoticias.com: “Prisa echa el cierre a Claves de la Razón Práctica tras 30 años de historia”. El próximo ejemplar de mayo, el número 288, será el postrero. Descanse en paz. Amén. Entre el mundo digital y que el gobierno ha cortado el chorro de las subvenciones a revistas y más a las de este tipo, entre todos la mataron y ella solita se murió. Los medios escritos van pasando a lo digital tal y como hizo este diario en 2018 que no cerró como sobre todo airearon los medios e instituciones cercanas al PSOE sino que se reconvirtió como han hecho y siguen haciendo numerosos medios de papel en todo el mundo.

Claves de la Razón Práctica era una revista de tendencia socialdemócrata dirigida por Fernando Savater, se trataba de una publicación de calidad que yo en su día leía con interés hasta que ya me pesó sus puntos de vista insistentes en la misma esencia con lo cual el pensamiento se uniformaba bastante, dejando así de ser pensamiento propiamente dicho. Es triste el cierre de un medio de papel pero, como proclama el título de un libro de Pascual Serrano, La prensa ha muerto, ¡viva la prensa! Otros muchos títulos y sitios en la Red originan que no vayamos a echar de menos ni a este medio ni a otros semejantes.

Mi lamento por el papel es totalmente subjetivo, emocional. En los años 70 -que son los míos- el lector adquiría uno o más diarios en el quiosco. Si deseaba mayor profundización en los acontecimientos para eso tenía los semanarios. Yo me he educado con la vida, con los libros y mucho con la lectura de diarios y revistas. En su momento, Triunfo y La Calle eran mis dos semanarios preferidos. El segundo se desgajó del primero y lo llegó a dirigir Cesar Alonso de los Ríos que entonces estaba en el Partido Comunista de España (PCE) aunque con los años girara su pensamiento en direcciones liberales y neoliberales. Cuando aquellas dos revistas estaban a porfía, Triunfo era algo así como la socialista y La Calle la comunista. El caso es que a mí me han hecho pensar mucho y me han formado firmas como la citada más el gran Eduardo Haro Técglen, Manuel Vázquez Montalbán o Enrique Miret Magdalena. Tuve el honor de que Haro Técglen (El País) y Javier Ortiz (El Mundo) presentaran en Madrid mi libro Dioses y diablos mediáticos, en 2004.

Del diario al semanario y, para los más exigentes, de ahí a las llamadas revistas de pensamiento, entre las que consultaba Cuadernos para el Diálogo, El Viejo Topo, Argumentos, en la que llegué a colaborar. Había otras como Contrarios y ya, algo más tarde La Monde Diplomatique en español, Nueva Revista de Política, Cultura y Arte o Telos, magnífica revista que editaba Telefónica y dirigía el profesor Enrique Bustamante que en paz descanse, se nos fue el año pasado.

Los diarios de papel fueron publicando monográficos con diversas temáticas y en ello siguen pero los lectores se han trasladado en un gran porcentaje a lo digital. En 2005, El País tenía una tirada de unos 400.000 ejemplares. Hoy no llega a los 90.000. Prisa, su editora, ha vendido todo lo que ha podido para hacer frente a su deuda que aún ronda los 600 o 700 millones de euros. Cuatro TV se la vendió a Berlusconi, sus editoriales a Penguin Random House, el mayor grupo editorial del mundo. Ahora cierra Claves de la Razón Práctica, no sé si proseguirá su andadura en digital, pero está claro que aquellas revistas de pensamiento no tienen sentido no ya desde hoy sino desde que los diarios acapararon el papel de semanarios y medios mensuales o bimensuales.