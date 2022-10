Adriana Lastra será cabeza de lista en Asturias. Ese es el nivel

Que Adriana Lastra sea cabeza de lista por Asturias en las próximas elecciones generales es poesía pura.

Esta mujer ha sido un verdadero lastre para el PSOE en el Congreso de los Diputados. Su talla intelectual (mínima, limitadora y grotesca), ha dinamitado todo su discurso; y, también, las relaciones con otras formaciones y dentro de su propio partido. No ayuda mucho que su formación académica sea escasa y que su experiencia laboral sea nula. Alguien dedicado a la política que no sepa lo que es madrugar para ir a la oficina o a la fábrica tiene muy difícil mostrar apego con la realidad o entender en qué consiste.

Las cuentas personales de esta mujer en las redes sociales, son reflejo de su mediocridad y de su ignorancia; los discursos de esta mujer, en el congreso de los diputados y, sobre todo, las contestaciones sin preparación previa, son ejemplo de su política, pequeña y ramplona; las declaraciones a la prensa en los pasillos del congreso son ejemplo de lo que es rencor y frentismo político, de lo que es la trinchera del que no sabe ni lo que dice.

Si esto es lo mejor que tiene el PSOE en Asturias ya se puede comenzar a pensar en un desastre electoral en un territorio que siempre fue fiel y leal al ideario socialista.

Salvo que Adriana Lastra esté usando este tiempo de baja laboral (ya sé que el Lastra y laboral en la misma frase queda raro, pero no me he sabido expresar de otro modo) para estudiar y mejorar su capacidad oratoria, el batacazo está asegurado.

Veremos.