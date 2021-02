Adriana Lastra ya tiene libro (El Disparate Nacional VI)

«Seis meses para la Historia». Ese es el título. Y el volumen recoge las intervenciones de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados durante el primer semestre del año 2020. Supongo que se incluirá entre las lecturas obligatorias en el bachillerato y será, a partir de ya mismo, una joya para los alumnos que estudian Ciencias Políticas en las universidades españolas . Ya no se puede concebir la política moderna sin los discursos de esta mujer.

Jorge Javier Vázquez escribe (mal) libros, a Belén Esteban les escriben libros (malos), ya sabemos que se unirá Paz Padilla con un libro sobre su filosofía de vida que no sabemos si escribirá ella (mal) o alguien se apiadará para que no haga el ridículo, y ahora Adriana Lastra. Efectivamente, la señora Lastra ya tiene libro. La emoción nos embarga y las rodillas nos flojean. Qué emoción y que conmoción. Nunca antes se había esperado una publicación con tanto fervor.

Aunque la gran noticia es otra. El PSOE, definitivamente, ha tocado fondo y ya solo hay que patalear para intentar llegar a la superficie. La publicación de este libro como si fuera importante (salvo error por mi parte es el grupo socialista del Congreso el culpable de este insulto a la inteligencia) marca un antes y un después. No se puede ir a peor. Si un partido político se ve obligado a presumir de esto, ya nada puede empeorar.

La noticia pésima es que seguimos hablando del año 2020 como un verdadero horror imposible de superar. Y fue un verdadero horror aunque fácilmente superable. Tercera ola de la pandemia que mata a cientos de personas cada minuto en todo el mundo, Filomena, asalto al Capitolio norteamericano... y, ahora, Adriana Lastra alzada a los altares de la política gracias a sus discursos. 2021, si la cosa sigue así, va a ser un año mucho más catastrófico. Queda por llegar lo peor. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la gente que está en ERTE cuándo el Gobierno deje de prorrogarlos? Y cositas así.

Belén Esteban es la princesa del pueblo. Eso me dicen. Y no sería capaz de escribir una página sin ayuda aunque pasaran veinte años. Adriana Lastra es, ahora, la musa que la política necesitaba. Y no sabemos si sería capaz de escribir uno de sus discursos sin ayuda. Ya nos hacemos una idea echando un vistazo a su expediente académico, a su experiencia laboral, y al escuchar cómo se expresa sin un papel escrito en la mano. Nos tememos lo peor aunque sus fans lo seremos por siempre jamás.