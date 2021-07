Agilidad y paciencia

Atila continúa siendo una fuente de inspiración para mí. Sí, mi mejor amigo de cuatro patas me divierte, me hace reír y reflexionar a partes iguales. Veréis, esta mañana Alonso y yo estábamos paseando con Atila por una zona ajardinada, de repente, mi particular rey de los perrunos puso sus orejas tiesas (¡son como eficaces radares! nunca fallan...) y adoptó pose pensativa, concentrándose en un seto que, a mi parecer, no tenía nada de particular...

- ¿Qué te pasa, pollo?- le pregunté acariciándole la cabeza...-.

Para mi sorpresa, segundos después, apareció un enorme gato que, al saberse observado por Atila, corrió más que Speedy Gonzales para trepar por el tronco del árbol más próximo, mientras mi Pastor Alemán daba tirones de su correa, en un intento vano por alcanzarlo... Al final, la estampa tenía cierto matiz cómico: Atila empezó por pararse frente al árbol, para continuar sentándose y terminar tumbándose, con sus «radares orejiles» activos, mirando hacia el nuevo inquilino del árbol como diciendo: «no te preocupes, tengo toooodo el día»; por su parte, el cuidadoso felino, se aferraba a las ramas de su momentáneo hogar mientras echaba una mirada desafiante a Atila que podría traducirse como: «Espera lo que quieras, eres demasiado grande para subir hasta aquí jejejejjeje«.

Observando la situación, me decidí a hacerles una foto y mirando la instantánea en la pantalla de mi móvil, me vino un simpático pensamiento a la cabeza: «¡Ojalá todos conservemos la agilidad del gato y la paciencia de Atila!», se lo conté a Alonso y le hizo gracia, pero tiene su razón de ser, piénsalo... A veces se nos presentan situaciones que requieren una respuesta rápida (la agilidad gatuna) porque si no estás ágil en el momento requerido, probablemente, una gran oportunidad hayas perdido... En otras ocasiones, la clave del éxito radica en la «paciencia atilina», esa especie de paz de conciencia cuasi estratégica que te ayuda a llegar a la meta y saborear el logro como se merece en el momento justo... Sí, paciencia y agilidad, dos cualidades que te enseñan a triunfar: Atila, ¡gracias por esta nueva lección magistral!