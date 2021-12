Ahora la lotería del niño

Como teníamos un 0,1 por ciento de posibilidades de que nos tocara la lotería más gorda, no nos ha tocado, era lo más lógico. Pero, como dice José Mota, ¿y si sí? El no ya lo teníamos, como en el conocido chiste de mi época, machista, por supuesto: “Oye, ¿bailamos?”. “¡No!”. “Entonces, de lo otro ni hablar, ¿verdad?”. No se decía “de lo otro”, se largaba una palabra muy fea pero placentera que me reservo. Consumada la desilusión de la ilusión de todos los días, cautivo y desarmado el número que llevábamos acariciando desde septiembre, ahí tenemos la lotería del niño para volver a la carga. ¿Y si sí? Supongo que los agraciados de ayer no leerán esta columna porque andarán nerviosos y sin creérselo. Lo que escribo va dedicado a los perdedores, sí, hemos perdido un año más, nos queda la del niño.

Las penas con pan son menos penas y lo de que el dinero no hace la felicidad debió inventarlo un pobre, un poeta en su nube o un filósofo despistado. Incluso cuando uno está enfermo el dinero hace la felicidad, va a ser lo mismo esos médicos de la seguridad social acuciados por el tiempo y la falta de plantilla o esos de las mutuas privadas que se quejan de lo poco que cobran, que los mismos buenos médicos de la seguridad social cuando actúan por lo privado. Esas sonrisas, esos modales, esa exquisitez, ese teléfono siempre abierto para cuando necesitas llamarlo, esa amistad que surge. Y todo por el dinero, ya cantaba Cecilia aquello de “al son del clarín tan sólo baila el que quiere, al son del dinero dime quién no se mueve”.

Cuando Europa se desangró con dos guerras mundiales, los yanquis nos ayudaron a vencer a los malos pero la guerra no llegó a yanquilandia y allí se estaban rodando películas en blanco y negro en las que aparecían mujeres con trajes de lujo, casas enormes con cortinas ampulosas y teléfonos blancos, ahí tienen a la paisana de Paradas como ejemplo, la Rita Hayworth que como saben se llamaba Margarita Cansino, hija del bailarín de Paradas Eduardo Cansino pero nacida en Nueva York adonde emigró su padre. La Hayworth y todo su contexto aparecieron con todo su esplendor ante los ojos de unos europeos de postguerra y de unos españoles sumidos en los años del hambre o al menos de dificultades y nos hicieron gritar aquello de: “Juro que nunca más pasaré hambre”, que lanzó a los cuatro vientos la señorita Escarlata en Lo que el viento se llevó que se rodó precisamente en 1939, al final de nuestra contienda civil.

Con todo aquello y la tabarra que nos dan segundo a segundo con los milmillonarios, las telenovelas lujosas que se ruedan en Miami y otros lugares cuyos estilos arquitectónicos imitan esos edificios de veraneo de Punta Umbría, Matalascañas, etc.; con tanto anuncio de consumo, con tanta marca de todo que si no llevas algo con sus logos no eres nadie, ¿cómo vamos a considerar que triunfar en la vida es tener la ilusión de tocar la bandurria? Nada de eso, el sentido de nuestras vidas es que nos toque la lotería o algo similar, nuestro sistema socioeconómico, como no nos puede dar un trabajo digno a todos, tiene estos escapes con los que comulgamos con mucho gusto porque además el trabajo es un castigo divino. De manera que si nuestra bola no ha salido en esta ocasión ahí tenemos la lotería del niño a ver si nos volvemos millonarios de una vez sin dar un palo al agua, pagamos trampas, ayudamos a nuestra prole y luego imitamos más todavía a los ricos de cuna o de curre. Ah, y el 20 por ciento para Hacienda en los premios más altos. Tres mil millones recauda el Estado al año por loterías.