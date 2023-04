Ahora las noticias se escriben al revés

En efecto, al revés. La preceptiva periodística lleva toda la vida afirmando que la cabecera de la noticia (antetítulo, titular y subtítulos) debe explicar lo más esencial de la información, responder a las seis preguntas claves que se suele hacer el receptor cuando algo sucede: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Por fortuna, la constante sigue ahí, vulnerada a menudo por las exigencias del mundo digital. El periodismo de papel vende eso, papel, pero el periodismo digital vende tiempo enganchado a la Red. De ahí que se haya implantado con fuerza el periodismo anzuelo, un titular misterioso que no dice nada de nada y te obliga a pinchar sobre él para tragarte después todo un rollo retórico de literatura barata hasta que en el último párrafo te responde a lo que anuncia el arcano titular que ni es titular ni es nada, es una simple oración gramatical: “Los diez pueblos más hermosos de Groenlandia”, “Mira cómo está Menganita de Cual a los equis años”, “El fichaje escondido del Betis”, “El alimento de siempre que ahora no debes comer”.

En el periodismo propiamente dicho te enteras con el titular de lo que pasa y, como mucho, el lector se interesa por el primer párrafo al que llamamos entradilla. Ya el muy buen lector se lee la noticia entera. Eso sigue, pero cada vez tenemos más titulares gancho y más noticias de entretenimiento e insustanciales. Y más literatura barata. Había una expresión, “Hincha el perro”. Se refería a cuando algo se suponía en la redacción que era de interés supremo, alargar el texto todo lo que se pudiera. Pero lo más importante quedaba dicho en los primeros compases. La citada expresión procede de una de las novelas ejemplares de Cervantes. Un señor se dedicaba por la zona de lo que hoy es la alameda de Hércules a inflar un perro introduciéndole por su orificio anal una especie de cañita hueca por la que soplaba y el perro “engordaba”. Bueno, no recuerdo ahora con detalle el hecho, el caso es que el hombre se ganaba unas monedas así.

El periodismo al revés actual, para contarte que el Betis, no es que haya fichado a un jugador, sino que tal vez pueda ficharlo, iniciaría la “noticia” -que en realidad no existe, es lo que llamamos en la universidad un “no acontecimiento”- de la siguiente manera: “Amanece un día más en el Benito Villamarín. Tenues rayos de sol se introducen tímidamente por entre las partes no acabadas del estadio donde Del Sol, Cardeñosa, Gordillo o Macario dejaron su impronta de futbolistas importantes. Macario hasta logró un día un gol con la nariz. Estaba en el área y una pelota rebotada le dio por accidente en la napia y el esférico se alojó mansamente en unas redes tejidas en verde y blanco por manos exquisitas”. Y así sucesivamente hasta que, en el último párrafo, ¡tachán!, se desvela el nombre no de un fichaje sino de un posible fichaje. Para lograrlo, el Betis tendrá que competir con el Madrid y el Liverpool que también están interesados en él. O sea, que le han hecho a usted y a mí perder el tiempo, pero ese tiempo se lo hemos regalado a la Red y al medio para que puedan comer los periodistas aunque sea mal.

Se cuenta que dejar listo lo que encierra la noticia despejando las seis interrogantes antes mentadas, tiene su origen en el Oeste americano, en los tiempos de los telégrafos, cuando una riada de periodistas contaba lo que estaba pasando en aquel lugar de lo que hoy es USA y no tenían ni tiempo ni telégrafos para tanto personal. ¿Qué hacer? Responder a lo que la gente demanda, sin rollos. Pues ahora eso se está acabando, cuando más prisa hay que es en estos tiempos vertiginosos, el periodismo se está escribiendo al revés. Es como un avance hacia atrás.