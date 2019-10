Lo de, Ahora, más España, como parte del lema de la campaña del Partido Socialista Obrero Español, es de traca. Pedro Sánchez se ha vuelto a enfundar la bandera para intentar ganar las elecciones con una mayoría de votos que le permita gobernar con estabilidad, algo tremendamente difícil visto el panorama político que hay y su nula capacidad para negociar. España no es solo Pedro Sánchez o el Partido Socialista, y el candidato del partido del puño y la rosa, presidente en funciones, se ha encargado ya de decirnos a los ciudadanos que solo hay una opción para que pueda haber un gobierno con estabilidad: la suya. Yo o la ultraderecha, ha insinuado. Yo o el caos, vaya. La ultraderecha también es España. Es decir, Vox es un partido español que en las últimas selecciones ha sacado 24 diputados, que no es moco de pavo. Es un fallo garrafal el que comete Sánchez, desde el punto de vista estratégico, porque no es con la ultraderecha con la que tiene que luchar y jugarse los cuartos, sino con los suyos, los de la izquierda o las izquierdas. Es a esos a los que va a tener que vencer en las urnas y se le ha puesto el asunto complicado con la llegada de Íñigo Errejón, que le va a quitar muchos votos. No solo a Unidas Podemos, sino a su partido también. Que tenga cuidado con lo que dice en la campaña, porque va a necesitar tanto a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón para, de ganar, poder formar un gobierno fuerte, progesista, como a él le gusta decir. O sea, que lo de yo o la ultraderecha, que no lo diga más. Es que, además, es lo que menos le preocupa, porque sabe que va a ganar y con muchos votos de diferencia sobre el Partido Popular, que es lo que dicen las encuestas. Los ciudadanos están hartos de que se les meta miedo con la derecha o con los comunistas, porque en una democracia, aunque sea tan descafeinada como la nuestra, caben todas las ideologías y corrientes políticas serias. Ya no es ganar al PP, como en los mejores años del bipartidismo, sino a cuatro partidos más. Luego más que meter miedo con la ultraderecha, que eso ya no cuela, que afine en la campaña, que no ofenda mucho a los de la nueva política, por si los necesitara, y que hable lo justo de Franco o el franquismo. Con la llegada de la Transición se abandonaron un poco los lemas patrióticos, y este de, Ahora, España, da un tufo franquista que echa para atrás. Precisamente ahora que, según Sánchez, seremos mejor país porque vamos a cambiar a un muerto de tumba.