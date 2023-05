Ahora Pueyo, todos se van

“La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura”, canta Alberto Cortez. Van a clausurar Pueyo, una firma que se pierde en mi memoria y que me ha acompañado toda la vida. De niño, a mi madre -ya clausurada también- le encantaba pararse ante los escaparates de esa tienda que lo mismo vendía los objetos más asequibles para el hogar que otros de alto copete. Ay, el tiempo, el tiempo. Ay, los vaivenes del mercado. Se nos fue la gran industria de Sevilla, quebraron otras, y se nos está yendo el comercio que forma parte de nuestras existencias, los años siegan nuestras raíces, uno camina por el centro y está lleno de multinacionales con peste a colonia (a ver si cambian ya de colonia que estoy harto de la misma siempre) y carente de cines y teatros. Cada año, cuando la TV me ofrece las imágenes de las procesiones pasando por La Campana y leo el letrero de la tienda horrenda de Zara que hay allí me acuerdo de la maravillosa farmacia que ocupaba aquella esquina. De pronto, unas lonas la taparon y cuando las retiraron allí no había farmacia sino una fachada lisa sin gracia alguna y a los sevillanos nos gustan los detalles, somos más barrocos que renacentistas, Ikea ha tenido que darle algún pequeño requiebro a sus muebles para cabezas cuadradas porque es que eran infumables. Tanto barroco como la puerta de San Telmo tampoco, pero algo sí, caramba.

Pueyo me lleva a preguntarme por qué resulta tan difícil conservar nuestras raíces como por ejemplo por qué se ha destruido de esa forma tan bárbara el itinerario de la Sevilla romántica formado sobre todo por el recorrido entre Plaza del Duque, Plaza de la Magdalena, Plaza Nueva. Sólo quedan las estatuas y menos mal. Velázquez, la fuente napoleónica de la Magdalena y el rey San Fernando. Aquello sigue siendo aceptable, pero si miramos a nuestro alrededor, esos edificios son adefesios en el contexto en el que están. Y luego nos quejamos de Las Setas, cerca de Las Setas se alzan otros horrendos edificios de pisos y oficinas y sin embargo hay quien la tomó con Las Setas, hasta una hermandad o dos se negaron a pasar por debajo y ahora ya son rentables (Las Setas); prefiero mil veces Las Setas a esos otros edificios que no han aportado ni originalidad, sólo destrucción de la belleza para en su lugar colocarse ellos.

También representa Pueyo la crueldad del mercado. El pez grande se come al chico y mira que Pueyo tampoco era ningún enano. Los chinos son muchos chinos, trabajan como lo que son y con productos contaminantes a precios que rompen el mercado y a la gente cada vez le gusta menos admirar la movida urbanita, venga ese internet, ese Amazon, esas motos que quiero lo que quiero para ayer, que no tengo paciencia para soportarme a mí mismo paseando por mi ciudad, contemplando lo que exhiben sus tiendas, entrando en ellas, hablando con sus empleados como cuando mi madre y sus amigas iban al mismo Pueyo o a la calle Regina que era la zona donde se concentraban decenas o cientos de amas de casa a comprar en esas tiendecitas en las que además se contaban chistes y se pasaba un buen rato con los trabajadores y trabajadoras (que no se enfaden los sindicalistas y las idem). Y no digamos en 7 Puertas que Los HH se encargaban de cantar aquello de “7 Puertas, una razón para volver, e,e,e,e, e, e, er”. Y si no eran Los HH se les parecían mucho. En 7 Puertas, calle Puente y Pellón, compraba mi mamá telas por metros. El vendedor las cortaba con un metro de madera, las envolvía en papel de la casa y hacía la cuenta del gasto. Cuando terminaba daba un pequeño grito: “¡Un repaso!”. Y llegaba el encargado a ver si había elaborado bien la cuenta.

Bueno, pues Pueyo y todo eso se han ido a freír espárragos, seguro que este fin de semana se llenarán de gente las instalaciones de los fenecidos almacenes para llevarse a precios de risa lo que ha sobrado. Más de un siglo ahí, a ver quién le quita lo bailao. Gracias Pueyo, gracias a todos los viejos almacenes que han cerrado y cerrarán, gracias por darle tanto sabor a mis años y a una Sevilla en blanco y negro. Ahora, en esta en color y al gusto de los turistas, que cada vez se parece más a una localidad de la costa, voy a alzar mi vaso de gazpacho en honor de ese pasado que me da fuerzas para habitar con salud el presente.