¿Ahora sí vale la RAE?

Hay que ver con los temas que perdemos el tiempo los que nos damos a nosotros mismos el título de opinadores. Ahora lo de Iglesias, Puigdemont, los exiliados y las declaraciones de la coportavoz de Podemos, Isa Serra, sobre la definición de exilado que aporta la RAE. Por cierto, ¿Iglesias es vicepresidente o copresidente? Lo lógico sería tener una cúpula del gobierno en forma de cremallera y con una clara apuesta por la igualdad: presidente, Pedro Sánchez, copresidenta, Carmen Calvo, copresidente, Pablo Iglesias, copresidenta, Nadia Calviño. En realidad, ya es una lista cremallera pero no en igualdad en el cargo. Dicho sea de paso, creo que la persona con más curriculum político, de gestión y proyección internacional en instituciones sólidas es Nadia Calviño y sin embargo va la última, prueba de que el mérito sirve de poco en España en general y en política en particular.

No entro en el significado de la comparación Puigdemont-exiliados aunque no puedo evitar pensar en la diferencia entre el exilio de Antonio Machado y el del expresidente catalán. Lo que me llama la atención es que la coportavoza de Podemos ahora sí le dé crédito y valor a la Real Academia Española de la Lengua cuando llevan desde la fundación de Podemos -ellos y el PSOE de Carmen Calvo y Bibiana Aído- pasándose por el arco del triunfo sus orientaciones y análisis así como las opiniones autorizadas de numerosos expertos -y expertas- en lengua castellana. Igual mañana mismo se sacan de la manga en Podemos otra definición de exiliado y sientan cátedra afirmando que ésa es la verdadera y no la de la RAE, depende de la coyuntura política, no de lo que afirmen los entendidos.

Es sabido que Podemos apoya las manipulaciones más burdas y hasta caricaturescas del idioma oficial de España, hasta pensó en llamar a Las Cortes Congreso de los Diputados y Diputadas. Para administrar justicia están los jueces y para administrar la lengua existe la RAE, podemos estar de acuerdo o no con una sentencia o con una forma de expresarse pero alguien capacitado por sus estudios tiene que decirnos por dónde tirar en las encrucijadas de la vida para evitar que aumente el caos al que tiende el humano en sus relaciones obligadas con los demás. Obligadas porque las necesita, no porque las posea por naturaleza como empezó diciendo Aristóteles hasta que Schopenhauer y Nietzsche pusieron las cosas en su sitio y antes Hobbes bajaba del guindo a Rousseau.

Desde lo de compañeras y compañeros hasta una forma de hablar para una función de payasos, pasando por eso de los/las o la x y la @ para inventarse signos de igualdad y huir del género neutro derivado del uso del latín clásico. Lo de las formas de escribir para la risa y la astracanada lo digo por aquellos posmodernos que desean que hablemos con la e. Por ejemplo, este texto de un movimiento anarquista muy cool: “Los trabajadores aquí reunides queremos manifestar que no vamos a tolerar la explotación a la cual estamos siendo sometides”. Esto no es cachondeo, esto es verdad, existe gente así. Me recuerdan a la película de los Monty Python Los caballeros de la mesa cuadrada cuando aparecen de pronto en el bosque unos seres extraños y al preguntarles los caballeros: “¿Quiénes sois?”, contestan: “Somos los que decimos Ni”. Pues estos anarcos son los que dicen E y a toda esta dinámica de idioteces, Podemos y sus amigos la llaman gestos revolucionarios y transgresores.

Lo dicho, tómense esto como un respiro ante tanta desgracia y tanto número y tanto perímetro de pandemia en el seno de un caos administrativo que persiste. Con tod@s est@s muchach@s que trabajan en Las Cortes y en Los Cortos tenemos ganado el cielo. O la ciela.