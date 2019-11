Ahora toca lo que toca

Cuando se tiene una columna de opinión en un diario de la historia y el prestigio de El Correo de Andalucía, algo que aún me parece mentira –era un sueño para mí y se hizo realidad hace años–, uno quiere ser digno de esa oportunidad y hacer el trabajo lo mejor posible. No es fácil opinar de muchas cosas sin que te digan eso de que eres aprendiz de todo y maestro de nada, o un enterado. No es de política de lo que más me gusta escribir, sino de cante jondo, del campo, de mis perros o de los recuerdos de la infancia. Pero estos días estoy escribiendo de política porque lo siento muy adentro y, aunque dé un poco de asco todo, necesito opinar, decir lo que pienso sobre lo que está pasando, que es muy fuerte. Cada día subo mis artículos a las redes sociales y es como si me echara yo mismo a los leones. En cinco minutos te pueden devorar los de Vox, los de Unidas Podemos o los socialistas. Hay ganas de comerse crudos a los que opinamos de política, que solo sabemos, claro está, cuando elogiamos a un determinado partido o criticamos a otro.

¿Qué es saber de política? Ni lo sé. Hace más de cuarenta años me acerqué a un partido político de izquierdas, al PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía), sin saber lo que era la política. Vivía en un barrio de trabajadores, desatendido y pobre, Palmete, que necesitaba el compromiso de los políticos porque vivíamos como las ratas. Un grupo de comunistas que no vivían de la política, sino de sus trabajos –casi todos eran albañiles o empleados de alguna fábrica–, me enseñaron lo que era la lucha en las calles y la conciencia de clase. Empecé a decir que era comunista, con mucho orgullo, porque quería parecerme a Antonio Montilla, Antonio el Menda, José Luis Molano o Antonio Bellido. Eran mis héroes, los que se partían la cara por el barrio para que tuviéramos las calles asfaltadas, alcantarillado, colegios públicos o autobuses de línea. Medio analfabeto, ellos me dieron libros –La Madre, de Gorki–, me adentraron en la poesía de Antonio Machado, Federico García Lorca o Miguel Hernández, y me hablaron de Lenin, Castro o El Che.

Me gustaba la política, luchar en las calles, asistir a las reuniones, casi clandestinas, para preparar las acciones, y sentir la agradable sensación de que estaba aportando mi granito de arena a la llegada de la democracia y la libertad. Llegaron y todo era maravilloso, pero un día descubrí el flamenco y decidí que quería pasar el resto de mi vida al lado de este arte y de los artistas. De eso hace ya cuarenta y dos años, que se dice pronto. Tenía 19 abriles y toda la ilusión del mundo. Y quise ser periodista de El Correo sin haber ido apenas al colegio, que era como besar a la luna desde el fondo de un pozo. Veía ya la política un poco desde lejos, votaba a mi partido de siempre, el PCE (Partido Comunista de España) y colaboraba en cosas relacionadas con la cultura. Sin carné del partido, claro, porque el único carné que he tenido ha sido el del Betis, y ya ni ese. Me gustaba la política pero no quería disciplina de partido alguno. Y así sigo, viéndola desde lejos y sin hipotecas con nadie ni con nada, siendo un hombre libre e independiente.

Me dicen mis amigos a diario que no escriba de política porque me perjudica, pero ahora toca lo que toca. Y toca opinar, que para eso tengo esta columna diaria, para decir lo que pienso sobre la política o lo que me dé la gana. Estamos en democracia, pero cuesta opinar sin que te machaquen los intolerantes de unos y otros partidos. Te insultan, te señalan con el dedo, te llaman fascista, franquista o comunista en las redes sociales, y piensas en serio si merece la pena escribir. Sí, merece la pena, y mucho. Los ciudadanos, todos, de cualquier ideología, tenemos que sentirnos libres para opinar de lo que nos dé la gana. Pero si eres periodista, con título o sin él, tenemos la obligación de ser honrados y de escribir pensando en el pueblo. No soy politólogo y me da igual que me digan eso de, zapatero, a tus zapatos, porque voy a seguir opinando de política y de los políticos mientras me dejen. No por cabezonería, sino porque me duele España y lamento en lo más profundo de mi alma que esté en manos de unos políticos que ya no son como los de Palmete, sino vividores capaces de destruir un país como el que construyeron nuestros antepasados.