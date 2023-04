Al catalanismo imbécil, indiferencia

Si no se hubiera armado tanto jaleo con esos imbéciles que desde TV3 han intentado hacer gracia utilizando señas de identidad andaluzas no hubiera escrito estas líneas. Cuando vi por primera vez la idiotez con la que, supuestamente, me tenía que reír, sonreí precisamente por la falta de gracia y de ingenio y seguí con mis quehaceres. Comprendo que el presidente de Andalucía tenga que decir algo y que otros políticos hagan lo mismo, pero lo que más le jode a un mediocre es la indiferencia y el silencio. Yo ya me divierto bastante con el Día de la Diada en el que se celebra una derrota, no se me viene a la cabeza ningún pueblo o comunidad de humanos que celebren su día conmemorando una derrota y encima salgan a la calle a pedir independencia, ya hay que ser garrulos para hacer eso.

Qué cantidad de descerebrados hay por Cataluña y el resto de España usando la religión católica para darse de modernos. La católica porque, como buenos cobardes mediocres, no tienen cojones ni ovarios para meterse con otras que todos tenemos en la cabeza. Que si uno que ya se ha muerto y al que conocí personalmente y me hizo gracia metía un Cristo en un microondas; que si unas señoritas enseñaban las tetas en un templo, que si otras paseaban el llamado coño insumiso por las calles de Sevilla... Miren ustedes, para ser valientes y apostar por el futuro hay que ir mucho más allá de esas trivialidades de pitiminí. Como saben que la Iglesia se enfada siempre –tendrá que quedar bien con sus fieles y olvidar lo de la otra mejilla- y que están los abogados católicos con sus cóleras, los supuestos progresistas y separatistas imitadores de los nazis se portan como los niños que de vez en cuando tocan el timbre de mi casa para molestarme. Les devuelvo el silencio y mi indiferencia y se están quietos, son ellos los que me divierten a mí. El ser humano es cruel con sus semejantes, lo es desde el colegio, y si le das importancia a sus actos insistirá porque eso es lo que da sentido y vida a una conducta que de por sí está muerta.

Andalucía demuestra su superioridad cultural con una sonrisa sarcástica y con el silencio. Si por el contrario queremos la confrontación nacionalista que mata, hagámoslo como ellos, no con tanto aspaviento verbal. A la calle, a quemar banderas catalanas, fotos de los “humoristas” carentes de seso y que, a falta de ideas, aplican la gracia de las avispas. Hagamos una tirada de papel higiénico con los rostros de los responsables y nos limpiamos con ellos la fogata boñiguera... Lo que han hecho es libertad de expresión, no va a prosperar ningún recurso legal, pero si queremos acción, menos protestar y más actuar.

Ahora bien, ¿adónde nos conduciría todo eso? A la violencia, al enfrentamiento entre españoles, sean catalanes o andaluces. El nacionalismo, llevado a determinadas posturas, es despreciable, sea catalán, andaluz o vasco, si hay nacionalismo en la península ibérica se debe a esa Cataluña y Euskadi primitivas que, cuando ha llegado el momento, bien que se han arrimado a Franco, empezando por sus empresarios, y ya en el XIX, cuando aumentaba el movimiento anarquista catalán, buscaban el calor del palo y tentetieso que le pedían a Madrid. La sabiduría andaluza creo yo que debe demostrarse con el silencio y el no olvidar porque no se puede quedar uno quieto siempre pero sí tener en cuenta que la paciencia es la virtud del guerrero y que la venganza se sirve fría. Tengamos piedad con unos badulaques a los que hay que tratar como a badulaques: con un silencio compasivo. Son como niños con mala leche y los últimos de la clase. Esperemos el momento del desquite.