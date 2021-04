Martín Pareja Obregón.

Matador de toros y andaluz agradecido.

Por suerte o por desgracia cogí hace poco el maldito Covid que nos tiene a todos en vilo. Pues bien, el virus se me complicó con una neumonía bilateral y después de pasar por el hospital San Juan de Dios, me trasladaron al Hospital Militar, donde he estado ingresado seis días.

Me inculcaron de pequeño que en esta vida es de bien nacidos ser agradecido, por eso hoy quiero que mi humilde pluma refleje la justicia que he vivido estos días.

Quiero empezar dando las gracias y el mayor de los aplausos a todos los médicos, ATS, enfermeros, limpiadoras, fisioterapeutas, porteros, gente de administración, etc. que desinteresadamente están continuamente en primera fila, como los antiguos legionarios, sin importarles nada, jugándose su salud e incluso su vida, porqué no decirlo, sin pedir nada a cambio y eso es admirable y no hay palabras suficientes para agradecerlo.

Me han tratado con tanto cariño, mimo, tesón, con tanta humildad, que l es estaré eternamente agradecido a todos ellos. ¡Mil gracias!

En segundo lugar me gustaría dar la enhorabuena por el magnífico Hospital Militar que han habilitado a marchas forzadas para esta pandemia. Da gusto entrar, ver la limpieza, deleitarte con sus instalaciones de última generación porque parece un hotel de 5 estrellas. Ese esfuerzo lo ha conseguido, supongo, que hipotecándose por mucho tiempo, la Junta de Andalucía. Enhorabuena y gracias a Juanma Moreno y a todo su equipo, e incluso me atrevería a decir que a Ciudadanos y Vox, que también habrán apoyado este proyecto.

Así que lo único que se me viene a la cabeza es la palabra gracias. A todos los que habéis colaborado y seguís colaborando para que esto pase cuanto antes.

Taurinamente hablando, sólo os puedo decir Puerta Grande para todos y... al César lo que es del César.