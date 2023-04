Al Covid le gusta la Semana Santa y la Feria

Leía hace unos días que se está registrando un repunte en casos de una nueva «ola» del Covid-19, que se viene a dar en forma de resfriado, cansancio y síntomas de gripe pero sin llegar a ella.

Aquí en Andalucía lo achacamos a la primavera y a la alergia pero... ¿Y si fuera Covid-19? ¿A qué se puede deber?

Yo tengo claro que la celebración de la Semana Santa tiene una incidencia directa en ello y que el grado de infectividad se ha visto notablemente incrementado, eso es consecuencia del contacto en la calle, de la despreocupación por las medidas para evitar un contagio y que las nuevas variantes del coronavirus, muy mutable, hacen que se adapten a las nuevas circunstancias siendo cada vez más resistente a las «viejas» vacunas.

No me extrañaría que, en no demasiado tiempo, se anunciara que hay que hacer seguimientos actualizar la inmunización de la población en un punto en el que la gente está ya cansada. Pero algo si es obvio: hay mucha gente «resfriada» y eso puede esconder la presencia del Covid-19.

Es un hecho que el «disparo de infectividad» está confirmado y esto puede hacer que los contagios se multipliquen, más en una ciudad como Sevilla en la que se viven intensamente las fiestas de primavera, en las que se pasa del masiva Semana Santa a la Feria y de ahí al Rocío y, dígame: ¿Se ha acordado de las medidas de protección/prevención en estas fechas pasadas o venideras? Me basta su silencio...

La situación basal, según las estadísticas y los estudios del Programa Covid-LOT, es más alta que en etapas finales de otras olas de alta infectividad, aunque limitada pero si con una tendencia que invita a tener una mayor precaución y más protección.

Disfrute de la Feria y de todo lo que viene pero tenga cuidado, por su salud y la salud de los demás o, de lo contrario, daremos un paso atrás con una enfermedad que aún está presente y que es el Covid-19.