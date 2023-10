Al menos trece muertos en el incendio de Murcia. Diversión y muerte se vuelven a unir

Esta madrugada se ha producido un incendio en tres locales de ocio nocturno, Golden, Teatre y Fonda, ubicados en Murcia. A esta hora, se conoce el fallecimiento de al menos trece personas y la desaparición de, al menos, otras cinco. Los desaparecidos pertenecen a un mismo grupo que se encontraba celebrando un cumpleaños en la zona superior de la discoteca Fonda. Además, cuatro personas están siendo atendidas por los servicios de emergencia. El siniestro ocurría a las seis de la madrugada.

Es muy pronto para saber qué causas han sido las que han provocado el incendio, si todo estaba en orden en esos locales de ocio o si han funcionado los sistemas anti incendios. Eso ya se verá. De momento, lo que es seguro es que un puñado de familias han quedado destrozadas esta madrugada. El binomio diversión - muerte vuelve a ser protagonista.

Siempre estamos ante un mismo problema que no parece tener solución. Por muchas medidas que se tomen, ante una situación extrema todo suele complicarse y todo suele ir de mal en peor. Es posible que se tenga que dar una vuelta más a todo este asunto que, finalmente, puede afectar a la seguridad de las personas; es posible que sea necesario revisar los aforos para que los riesgos se minimicen aunque los beneficios empresariales se vean afectados. No puede ser que el ser humano llegue a un meteorito para recoger unas muestras y no sea capaz de construir lugares seguros sin pensar en los beneficios o en cualquier otra cosa que se encuentre por debajo de las propias personas.

Sea como sea, estamos ante una tragedia más que debería hacernos reflexionar aunque no se será así. Seguro que no será así puesto que nunca lo fue.