Al que le toca, le toca

No todos los días recibe uno un premio internacional por una labor periodística. Ni viviendo diez vidas suele suceder. La EFA (Escuela Flamenca de Andalucía), con casi cien academias de flamenco en todo el mundo en calidad de asociadas me concedió hace unos meses el Premio Internacional de Flamenco por mi trayectoria como crítico e investigador. El otro premiado fue el gran Manolo Sanlúcar. Íbamos a recoger sendos premios el próximo día 16 de noviembre con motivo del Día Internacional del Flamenco, en Sanlúcar de Barrameda y con la asistencia del ministro de Cultura español y otras importantes autoridades de la cultura andaluza. La ilusión era tremenda, como entenderán. Contaba los días, sobre todo porque adoro al guitarrista y compositor sanluqueño y compartir escenario con él para recoger un premio era un sueño inalcanzable. Tenía elegido el traje, los zapatos, la corbata y hasta había pedido cita en la barbería del pueblo para ir presentable esa noche. Se lo había dicho incluso a mi madre, que murió hace más de cuatro años pero que sigue estando al corriente de mis alegrías. Las penas no se las cuento, ¿para qué? Tenía preparado el discurso, corto, de solo tres palabras: “El flamenco merece la pena”. Incluso lo que iba a decir de don Manuel Muñoz Alcón si me invitaban a decir algo sobre él y su magna obra. Ayer me comunicaron que se aplazaba la gala de entrega de los premios por motivos que supondrán. Ni se imaginan la tristeza que me entró. Ni cené siquiera, porque, aunque la gala se celebrará algún día -o no-, estaba ya tan cerca que olía a tortillitas de camarones de Balbino y pescado frito de El Colorao. En el año más malo de mi vida, sin olvidar el anterior, que fue mucho peor, estar ese día en Sanlúcar de Barrameda, ciudad a la que adoro, era como un anticipo de la gloria. El galardón de estar con el genio en un mismo escenario recogiendo un premio al esfuerzo, la lucha y los sueños, compensaría todo lo sufrido desde que empecé a escribir a máquina con un solo dedo en mi barrio de Padre Pío, en Palmete, con mi madre al lado diciéndome “pero adónde vas a ir tú con esas hechuras de escritor”. Espero estar vivo para no irme de este mundo sin vivir ese momento, que está la cosa muy seria. Vivir tiene sentido por estas peritas en dulce que da el árbol de la vida de tarde en tarde, que diría Mario Maya. Un premio pierde valor cunado crees que te lo mereces, y, sinceramente, citaría aquí a ocho o diez personas que lo merecían más que yo. No digo sus nombres no vaya a ser que la fastidie dando ideas. Pero, como dijo el tonto del chiste: “Al que le toca, le toca”. Y me tocó a mí, que soy lo menos que se despacha en escritor o periodista. Eso sí, soñando soy de Nobel.