Alba Carrillo contra todos y ¿a punto de caerse con todo equipo?

Alba Carrillo ha decidido liar la de San Quintín. No sé si está midiendo bien sus fuerzas y no sé si es consciente de que lo que ha comenzado a hacer en su estreno en Twitch le va a cerrar muchas puertas. Debería saber que en las empresas se piensa que si alguien viene de traicionar a otro lo puede volver a hacer en su nuevo trabajo. Si Alba Carrillo pone a caer de un burro a la cadena que le ha dado trabajo durante años lo puede hacer con cualquier otra. Así se piensa en las empresas. Y eso es una pésima noticia para los intereses de Alba Carrillo puesto que ella vive de la televisión y lo de la Internet está por ver que termine funcionando. No aparecer en las pantallas del televisor va haciendo estragos en las memorias.

Sea como sea, Alba Carrillo es una mujer divertida, inteligente y algo alocada. No piensa demasiado las cosas y si cree que son justas tira y se lía la manta a la cabeza. Esta vez ha dejado un vídeo de veinte minutos que no tiene desperdicio. En el se puede escuchar a la señora Carrillo diciendo cosas como, por ejemplo, que se le dijo en Mediaset que mantuviera un ‘perfil bajo’ y no hablase de la infanta Elena puesto que era amiga de Borja Prado; que ‘Mediaset quiere que gane Feijóo, están aupándole y por eso hacen lo que hacen’; que ‘tras 5 años me dieron a elegir entre subirme el sueldo 20€ o tener parking, así es Ana Rosa, la empresaria del año’; o que ‘ni con toda la lejía del mundo laváis esta cadena. Que le pregunten a Ana Rosa por el Caso Villarejo, o qué pasó con su marido’. Unas maravillosas perlitas dedicadas a sus antiguos jefes. El vídeo no tiene desperdicio aunque no deja de ser una acumulación de basura que Alba Carrillo airea como forma de desahogo. De paso, desveló quién ganará un nuevo reality que emitirá Mediaset.

Si Alba Carrillo dedicase parte de sus esfuerzos a reflexionar y se dejase aconsejar, ganaría mucho tiempo y dinero. Esto que hace no servirá de mucho. El primer impacto si funciona aunque, poco a poco, si no consigue un hueco en alguna cadena, su imagen y su gracejo se irá diluyendo sin remedio.

Igual lo interesante está por llegar, tal vez conozcamos pronto unas consecuencias que no se pueden prever y que llegarán en forma de vetos aquí y allá.

Me cae bien esta mujer y me parece que el punto de locura que tiene en la punta de los dedos le convierte en una mujer más atractiva si cabe. Pero debe levantar el píe.