Alba Carrillo enamorada

Alba Carrillo está enamorada de sí misma. Se gusta, se escucha con pasión, mira a la cámara con la seguridad de la pareja perfecta cuando va a pedir matrimonio al afortunado. Alba Carrillo está enamorada de sí misma y enamora, al mismo tiempo, a casi todos. Solo se libran los envidiosos, los que quisieran estar en su lugar o los que sufren con la brillantez ajena.

Alba Carrillo es una mujer emocionalmente inestable. Y no me refiero a su vida amorosa. Eso es cosa suya y es algo que no se debe ni se puede juzgar. Millones de personas se pasan las vida buscando su siguiente fracaso amoroso y no pasa nada. Alba Carrillo es emocionalmente inestable y eso representa su talón de Aquiles. De vez en cuando, la señora Carrillo pierde los nervios y, con ellos, las formas y buena parte de su dignidad. Pero, poco después, vuelve a gustarse y a gustar. Tiene un problema con la injusticia y no la soporta. Creo que ni la que sufre ni la que sufren otros.

Alba Carrillo es una mujer moderna que habla de esas cosas que siempre estuvieron prohibidas para ellas. Con naturalidad, como los brazos en jarras y un punto de arrogancia, retando a los más ofendiditos. Y, por si era poco en los tiempos que corren, no destroza el diccionario ni las reglas básicas de la sintaxis. Da gusto escuchar el discurso de esta chica. Otra razón para el enamoramiento porque, en general, tanto ellas como ellos (los famosillos de la tele) son un disparate hablante.

Me gusta esta chica que llena la pantalla con la sonrisa, con la mirada cálida y pícara, con los ademanes justos, con ese punto de locura que ha de tener siempre el que quiere enamorar para siempre. Y estaba deseando decirlo porque parece que es pecado confesar que la gente te parece guapa, atractiva, inteligente o maravillosa.

Pues eso.