Alba Carrillo ganadora de Vaya Vacaciones. Makoke premio ‘idea profunda’ de la edición

Ha terminado el pestiño Vaya Vacaciones de Tele5, uno de los peores realities que recuerdo.

Un programa de este estilo no puede estar grabado porque pierde credibilidad y deja atrás toda la frescura. Es más barato y esa es la razón por la que algunas cadenas se decantan por este formato, pero los contenidos se vacían y todo queda hecho unos zorros. Si a esto le añadimos que una excolaboradora de los programas de Tele5, una mujer que fue desplazada de la noche a la mañana, dijo quién ganaría el programa antes de empezar, el resultado es una auténtica calamidad. Alba Carrillo se encargo de cubrir de aburrimiento el programa y lo hizo sin despeinarse.

Los concursantes se han pasado de la raya desde el primer minuto. La tal Marta Peñate ha forzado la máquina para conseguir minutos de protagonismo. Insultona, barriobajera y zafia. Le siguieron el juego Cristina Porta y una tal Aguasantas que, personalmente, no entiendo que pinta en todo esto. Lo enlatado ha sido actor principal del reality. Y no hay nada que destacar puesto que el coñazo ha sido mayúsculo y no hay una sola frase que podamos rescatar. Lo más profundo que se ha oído ha sido: ‘no podemos depender de un hombre para ser felices’. Makoke ‘la filósofa’ a sus compañeras. Una frase que se saben las niñas desde educación infantil.

Alba Carrillo es la verdadera ganadora de esta primera, y esperemos que última, edición de Vaya Vacaciones. Desveló quién ganaría y se acabó todo. Si algo tienen de interés los realities de este corte es conocer al ganador. Alba Carrillo es inteligente, simpática y muy atractiva. Terminará encontrando su espacio en televisión a pesar de este golpe casi mortal. Si no es en esta cadena será en otra, y si no, encontrará hueco en plataformas digitales. Son los casposos que han participado en este bodrio los que tendrán problemas para seguir en activo. Porque son igual de aburridos que los programas en los que participan.