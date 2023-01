Alba Carrillo pasa el testigo a Cristina Porta y esta a...

La telebasura se nutre de sí misma. Por esa razón, todo lo que toca lo destroza, lo desmenuza y lo convierte en abono para nuevos ataques, para nuevas cacerías, para destrozos masivos.

Veo que Alba Carrillo ha provocado que Cristina Porta y una tal Eva Jarrín se muevan por los platós para facturar unos miles de euros de forma fácil. Una tiene un affaire con el guardia civil de cabecera de la cadena de televisión y las otras aparecen como nuevas protagonistas. Ahora se discute si Porta y Jarrín quisieron tener un affaire propio con Jorge y su tricornio, si Alba Carrillo miente y las otras no o al revés. También veo que Rocío Carrasco habla y es contestada por la que ha sido pareja de su ex durante estos últimos años. Se llama Olga y ha sido cómplice de Antonio David Flores. En esta ocasión, facturan todos una millonada y se van separando unos de otros para ir ampliando el abanico de posibilidades.

Lo de los programas de telebasura no tiene explicación. Si eres guapo, facturas. Si eres normalucho, facturas. Si eres listo, facturas. Si eres un zoquete, facturas. Y todos tienen en común una caradura de escándalo, una necesidad de dinero fácil absoluta, una flojera ante el esfuerzo que da miedo. No puede entenderse que esta forma de entender la vida sea valorada tan positivamente y envidiada por tantos.

Los telespectadores que siguen estos programas han conseguido que un zote como Belén Esteban haya ganado muchos miles de euros, que incluso haya ganado un concurso de baile sin tener un mínimo de arte y coordinación al moverse; han conseguido que una periodista que mete la pata gravemente como es Lydia Lozano se encuentre tan tranquila en los platós (esta es la que afirmó que la hija desaparecida de Al Bano estaba viva y no sé qué cosas más; es la que suelta que Emma García fue corresponsal de guerra cuando esa mujer no ha pisado un país en guerra ni en sueños...), han conseguido que un sujeto como Rafa Mora pueda comprar casas carísimas siendo un paleto que no sabe construir una sola frase sin destrozar el lenguaje... Es una pena.

Alba Carrillo, Porta, Jarrín, el guardia civil, la mujer del guardia civil, Marta López, la funda del sofá de la casa de la señora López... El cuento de nunca acabar.