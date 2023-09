Albéniz a dos guitarras de ensueño

Uno de los pocos privilegios de ser crítico de flamenco es tener la oportunidad de conocer y gozar de la amistad de los artistas, que son los verdaderos protagonistas de este arte. Ayer me invitaron el guitarrista sevillano José María Gallardo y el también guitarrista granadino Miguel Ángel Cortés a la audición del último trabajo de ambos, Albéniz Flamenco, en el mismo estudio donde lo grabaron, Tempo Estudio, que está en el Polígono Pisa de Mairena del Aljarafe. Habían invitado a otros críticos pero no aparecieron, lo que fue estupendo porque eso me permitió tener a los dos geniales artistas solo para mí y a dos guitarristas más, uno clásico y otro flamenco, además de otro tocaor, Alberto López, dueño de la empresa sevillana Air Music, editora de la obra, entre otros amigos como Quico Pérez-ventana.

Haber sido anoche mismo testigo directo de cómo los dos grandes guitarristas andaluces que han grabado esta maravilla se emocionaban en cada pieza, desde Rumores de la Caleta a Asturias, se me antojó un regalo de la vida. José María Gallardo es un guitarrista sevillano conocido y admirado en todo el mundo desde hace muchos años. Guitarrista clásico, pero muy comprometido con el flamenco, como no podía ser menos siendo de donde es. Y Miguel Ángel Cortés es un guitarrista flamenco de Granada, gitano, de los mejores de este tiempo.