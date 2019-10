Albert Rivera el imprudente

Albert Rivera lo sigue haciendo todo mal. El pasado domingo dijo en Barcelona que quería ser presidente para “meter en la cárcel a los que rompan España”. ¿No es la Justicia la que hace esas cosas? ¿Qué hay de la separación de poderes?

Está desesperado por lo mal que le va en las encuestas y, aunque quiere aparentar tranquilidad, lo cierto es que está atacado y que va a seguir metiendo la pata. Un líder político tiene que dar la talla en los momentos difíciles, tener el aplomo necesario, y el presidente de Ciudadanos no está demostrando esa madurez. Pablo Casado sí, y puede ser la sorpresa del día 10 de noviembre, si no cambia su actitud actual y vuelve a utilizar agresividad verbal en la campaña. Con tanta violencia, lo menos recomendable en estos momentos para un líder político es agresividad verbal y prepotencia. Pedro Sánchez lo sabe y está hablando lo justo y en un tono de calma. No le vendría mal sonreír de vez en cuando, en vez de salir siempre demacrado, porque, aunque es serio lo que está pasando, la cosa puede empeorar y si ahora sale cadavérico, ¿con qué cara lo va a hacer si se lía de una vez?

Hay una lógica preocupación en los ciudadanos de todo el país, como es lógico, y es muy importante la actitud del presidente del Gobierno. No se puede dejar llevar por los acontecimientos como si fuera un ciudadano normal, porque no lo es. Rivera, por ejemplo, dijo también el pasado domingo en la Plaza de San Jaume, que había llorado viendo arder las calles de “mi ciudad”. Mal hecho, porque si ahora llora ante algo así, ¿qué haría si fuera presidente, cortarse las venas? Al final va a ser Sánchez mejor hombre de Estado que Rivera, porque está teniendo temple en unos momentos muy delicados. Le llaman cobarde, pero al final controlará la situación y no habrá necesidad de sacar los tanques a la calle, que bastantes hay ya. Eso lo haría, seguramente, el líder de Vox, Santiago Abascal, pero por fortuna no tiene mando para eso, de momento.