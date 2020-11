Alcaldes se quejan del bloqueo de dinero, la asfixia de muchos pueblos

El alcalde de Los Palacios y Villafranca y vicepresidente tercero Juan Manuel Valle, ha denunciado la situación de desigualdad con la que cientos de ayuntamientos, “en riesgo financiero”, de todo el país, están haciendo frente a las consecuencias económicas, laborales y sanitarias de la pandemia provocada por el COVID-19, ya que se trata de ayuntamientos en una difícil situación financiera que no cuentan con ahorros en los bancos para poder financiar los gastos extraordinarios imprevistos que se están generando durante el año 2020. Hace un llamamiento de “alerta” e insta al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios para que se pongan de acuerdo y “desbloqueen de una vez el resto de las medidas anunciadas que aún no han entrado en vigor y que permitirían que llegasen las ayudas a los ayuntamientos que lo están pasando peor. Durante el año 2020 se ha permitido el uso de distintos porcentajes del superávit 2019 a los ayuntamientos que lo obtuvieron, una decisión que ha permitido que los ayuntamientos que están mejor económicamente pudiesen articular ayudas sociales y de otro tipo para sus poblaciones. Una vía a la que, por el contrario, no han podido acogerse cientos de municipios que no obtuvieron superávit en 2019 y que, están afrontando “a pulmón” numerosos gastos ocasionados por las tareas de limpieza y desinfección, de suministro de mascarillas a la población, de refuerzo de la limpieza en los colegios, el incremento de ayudas de emergencia social o incluso de la adaptación tecnológica de los servicios municipales a este nuevo escenario. El propio alcalde me comentaba que la gente lo está pasando muy mal, independientemente de las cuentas de sus ayuntamientos, y los alcaldes y alcaldesas que estamos en la primera línea de batalla necesitamos que se ponga fin a esta discriminación y se desbloqueen ya las líneas de ayudas pendientes para los ayuntamientos en “riesgo financiero”. Por último, me añadia que “solo así podrá garantizarse que todos los municipios de España puedan hacer frente a la crisis en condiciones de igualdad y que todos podamos articular medidas orientadas a combatir el desempleo, a dar respuesta a las exigencias sanitarias, a apoyar a nuestros tejidos empresariales o a atender la emergencia social en la que se encuentran cientos de familias. Es el primer llamamiento de socorro de uno de los alcaldes de la provincia y miembro de la Famp, el virus continua y como comentamos en otras ocasiones o morimos de hambre o de Covid 19, peor no se puede hacer y el final y el próximo 2021 será el caos de toda la sanidad y la economía.