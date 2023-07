Alcaraz y ElDiario.es, se me ha muerto Jane Birkin

Pido encarecidamente perdón al tenista Alcaraz, un señor de Murcia que delante de su majestad el rey Felipe VI ha colocado de nuevo bien alta la enseña nacional, empezando a imitar a Rafael Nadal, el anunciante de Kia. También me excuso ante ElDiario.es que ha publicado lo malísimos que son algunos miembros y militantes de la derecha a la derecha de Finlandia como diciendo: mira lo que pasa si dejas que Vox gobierne en España. Y ha tirado de mensajes racistas de hace quince años que han largado en las redes los derechosos. Al final de la noticia pide ayuda para seguir viviendo y velando por la democracia. “Suscríbete a ElDiario.es, ¿te imaginas una España sin El Diario.es?”. No sé por qué ese empeño en meter ahora miedo con una ausencia periodística, por mí que dure eternamente, lo que no comprendo es que tenga que estar pidiendo con tanta frecuencia si hay tanta gente concienciada de la perversidad del fascismo.

En cuanto a Carlos Alcaraz, comprendo que hay que estar al menos toda la semana hablando de él. Hay que tener cuidado con esto porque el chaval es más sencillo que los aduladores que lo utilizan para vender noticias, me temo que con tanta mitificación –en plena campaña española para evitar la toma del país por parte del fascio- habrá que traerle a un inmigrante de los que no desean los finlandeses malos para que le diga al oído cada diez segundos lo que le advertía el esclavo romano a los triunfadores cuando llevaban a cabo sus entradas majestuosas en Roma: “Recuerda que sólo eres un hombre”. Por cierto, ¿Alcaraz es como Nadal, más bien conservador? ¿Le gustará a ElDiario.es?

Lamento mucho no poder detenerme en estos dos temas tan esenciales pero estoy de luto, se me ha muerto Jane Birkin que tuvo mucho que ver con mis inicios en contactos corporales con el sexo opuesto al mío y con los guateques de finales de los años 60 y principios de los 70 de la anterior centuria a la presente, cuando España estaba bajo el yugo fascista que se pretende evitar ahora, aunque no tengo claro para sustituirlo por qué tipo de progresismo. Me pregunto las causas por las que hemos llegado a esta situación si hay tantos progresistas y demócratas en el mundo, Europa y España. ¿Tendremos nosotros la culpa?

Dejémoslo estar. Lo único que sabía de Jane Birkin es que jadeaba imitando un coito y un orgasmo en su canción Je t’aime, moi non plus, canción francesa con letra y música de Serge Gainsbourg, la pareja de Jane en el momento de su lanzamiento porque Jane gozó y sufrió con dos parejas más y con todas me parece que tuvo hijos. Eran los tiempos que nos dejó el 68 francés con sus amores locos y “libres” que ahora se imitan adaptado todo al siglo XXI. Luego la vi en algunas películas como Muerte en el Nilo. Era una mujer hermosa y sensual, en su país, Inglaterra, la han distinguido con altas condecoraciones, no sabía que llegaba a tanto, me he enterado ahora.

A mí y a mis colegas amigos de pubertades, adolescencias y hormonas sólo nos quedaba el sabor de aquella canción que Franco por supuesto prohibió y sin embargo no faltaba en ningún guateque que se preciara, fundamentalmente para pincharla en el picú al final, cuando el ambiente estuviera ya más caldeado. Me parece que fueron mis primeros roces sexuales ya más serios y eso hay que celebrarlo en este mundo donde se empieza a pecar mucho antes, con 13 o 14 años. Yo era algo más viejo. Como después unos nos dedicamos al rock y a hacer la revolución contra el fascismo y otros se fueron por diversas zonas de España ahí se quedó la canción de Birkin y la Birkin misma como un recuerdo imborrable.

Cuando yo bailaba bien agarrado Je t’aime, moi non plus, Abascal y Sánchez estaban en la Nada y ElDiario.es y Alcaraz eran simple polvo de estrellas. Al único que aquello puede sonarle es a Feijóo pero le llevo ocho años a ese señor así que todos, todas y todes me van a permitir que hoy, sin olvidarlos a ellos, ellas y elles, ponga por delante a la Birkin que tanto bien nos hizo a pesar de los pesares. Menos mal que ahora están medios como ElDiario.es dispuestos a gritar aquello de “no pasarán”. Pasen o no yo voy a seguir bailando Je t’aime, moi non plus. Hace años que no me llama la atención esta copla pero el baile, aunque sea lento, es sano ejercicio y si es “bailar pegados”, doble ejercicio.