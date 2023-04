Alergia a los pezones en Facebook

Se me olvidó comentarles algo que tal vez les interese. Desde la redacción de este diario me informaron de que el texto que en su día publiqué sobre los desnudos que Marisol protagonizó en 1976 en la revista Interviú (que en paz descanse) no sólo fueron censurados por Facebook a finales del segundo decenio de este siglo sino que también volvieron censurar la ilustración que acompañaba a mi trabajo en 2023. En esa ilustración, como es de rigor, se veía la foto de la portada con Marisol en todo su esplendor corporal de entonces, pero, ay, los algoritmos de la red social detectaron pezones y, amigos, eso ya son palabras mayores que el puritanismo yanqui no puede aguantar.

La industria del porno factura en Estados Unidos unos 20.000 millones de dólares al año, es el país con mayores ingresos por esta actividad. Sus ciudadanos pueden tener un arma en casa y más de una con las que, cuando a alguien se les cruzan los cables, liquidar a una decena de sus compatriotas sean de la edad que sean. Ahora, eso sí, nada de mostrar pezones en la red a pesar de que cualquier niño puede acceder a pornografía gringa y no gringa si se lo propone y sin necesidad de palabras clave ni nada parecido. Hasta el oscarizado Almodóvar tuvo problemas en 2021 por un simple cartel en el que anunciaba su película Madres Paralelas esta vez en Instagram, de nuevo porque se veía un pezón en primer plano del que pendía una gota de leche para un bebé. Instagram es propiedad de Meta que es como se llama ahora Facebook. En el documental Los nuevos amos del mundo, que ustedes pueden ver en Dailymotion, hay quien se queja de que le censuraron un documental sobre la lactancia materna por el tema de los pezones.

Ya en 2018, Lorena G. Maldonado, escribía en El Español acerca del puritanismo de Facebook, etc. “Las políticas de Facebook continúan enredando puritanismo, incoherencia y surrealismo. El contenido que consideran inapropiado provoca escenas delirantes: una fotografía de La sirenita de Copenhague fue retirada de Facebook, por ejemplo, porque “mostraba demasiada piel desnuda o connotaciones sexuales evidentes”. Hoy, tras el cierre de las revistas Interviú y Tiempo, una imagen que sobrevivió al tardofranquismo no ha soportado la moral digital de 2018: el mítico desnudo de Marisol en Interviú, allá en el 76, ha sido censurado por Facebook cuarenta años después de su publicación original”. Bueno, pues 47 años más tarde otra vez la pezónfobia, esta vez por mi colaboración en El Correo de Andalucía.

La cantante China Patino declaró también en 2018: “Después la Iglesia con que si somos el pecado, el objeto de deseo... luego el “Free the Nipple” [“libera el pezón”, campaña feminista]. Y ahora, en 2018, no se pueden enseñar pezones en Instagram. Es muy fuerte. Yo pienso: ¿que no se puede? Pues nada, ¡todas en pelotas!”. “Y tiene razón -añadía Lorena G. Maldonado-: ahora la libertad de expresión -artística, corporal- la marcan las empresas. Con todos los debates que eso plantea”.

La empresa ha rectificado en alguna ocasión y ha pedido disculpas. No sé si ha echado a la calle al logaritmo censor. Debe seguir ahí porque a Marisol la siguen tapando como esas actrices que hacían de puritanas en el concurso de TVE Un dos tres responda otra vez, que les tapaban sus partes a las estatuas “provocativas”. En realidad, no hacían más que representar al puritanismo del siglo XIX y siglos anteriores. Mientras la tecnología va por el siglo XXI, algunas mentes tecnológicas se han quedado en el XIX, una auténtica esquizofrenia digital.