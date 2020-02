Alexandra, que pongan vallas eléctricas

Pues qué pedazo de creación va a ser lo que proyecta Alexandra del Bene en la Avenida de Las Razas, antes sólo “de la raza” pero llegó la solidaridad y con sólo una ese se cargó el mensaje supremacista. Va a quedar bonito de verdad, es como una capilla Sixtina en medio de la calle y con acceso gratis. Cuando vengan a Sevilla mis colegas, profesores de universidades italianas, los llevaré a ver la hazaña pictórica de su compatriota para que digan: “Bello, bello”, como cuando los llevé a la iglesia de San Luis. Me gusta que digan “Bello, bello”, pero en italiano que suena más suave y musical.

¿Quién va a pagar todo eso? Porque en Sevilla andamos cortitos de patrocinadores, aquí parece que hay gente con mucha pasta, pero cuando hay que demostrarlo, de rascarse el bolsillo, menos. ¿Y cuándo va a estar terminada la obra de arte? ¿No será para 2023? Porque últimamente todo se está dejando para 2023, no sé qué tiene ese año que todo se planifica para 2023. Y lo más importante: ¿ha pensado Alexandra en que habrá que proteger esa obra de arte tan impresionante con algún artilugio, no sé, tal vez una valla electrificada, un cristal como a La Gioconda o una foto de Maduro, de Evo Morales o de cualquier otro malévolo dictador sanguinario para que la gente lo mire desde lejos y los perros se asusten y no se meen en la pared?

Es que me da a mí en mi nariz judía que empezarán a pintarrajear encima de la obra -cuando ni esté terminada-, esos otros artistas del gamberreo que pensarán que ellos sí son artistas y no la enchufada ésa italiana-sevillana, ya se sabe que hoy todo el mundo es el rey del mambo y hace lo que le viene en gana. Joder, si tiraron abajo el Palacio de los Sánchez Dalp en la Plaza del Duque para construir El Corte Inglés y la preciosa farmacia de la esquina donde hoy está Zara –donde el porrazo de ese microbús que salió él solo corriendo-; si querían terminar con los Jardines del Valle y con la Casa de los Artistas y casi lo hacen con la casa de Velázquez; si los niñatos destrozan la cerámica de la Plaza de España de Aníbal González a pesar de que la declaran monumento mundial acojonante, qué no harán con los frescos de las fachadas que va a pintar Alexandra a la vista de todos, todas y todes...

Ah, ¿y cómo se va a conservar eso con el paso de los años? Porque el arte primero se crea y luego hay que conservarlo, que hay que ver la cantidad de cuadros valiosos que pululan por esas iglesias, totalmente oscuros, en los que a duras penas se ve lo que representan. Si es que se ve.