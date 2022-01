Almudena no merecía este circo

Luis García Montero, el viudo de la fallecida escritora madrileña Almudena Grandes y director del Instituto Cervantes, debería hacer algo para que se cierre la polémica sobre si su esposa merece o no ser Hija Predilecta de Madrid, porque el tema se ha politizado tanto que da vergüenza. Es más, en vista de cómo está transcurriendo todo, él mismo debería rechazar esa distinción en vez de hacer declaraciones malsonantes contra el alcalde de Madrid, poniéndose a su altura, que era difícil lograrlo. Martínez- Almeida dijo que si por él hubiera sido, Almudena nunca recibiría el galardón, y ha sido coherente y sincero, quizá en exceso. Y un poco bocazas, que todo hay que decirlo. La escritora no da el perfil para ser nombrada Hija Predilecta de Madrid, por su trayectoria al margen de la literatura, con declaraciones y columnas periodísticas ciertamente sectarias y polémicas. Por muy buena que haya sido como escritora y columnista, que de eso no hay ninguna duda, aunque tampoco era Delibes o Cela. Montero debería tener en cuenta que si acepta la distinción tal y como se va a dar se devaluaría bastante el legado literario de su esposa. ¿Tanto cree que necesitaba ese reconocimiento, para que haya permitido todo este circo? Almudena Grandes tiene seguidores, amantes de su literatura, y también enamorados del arte de Cervantes a los que nunca les ha interesado, bien porque no les gustaba el estilo o por su ideología política. A la hora de un reconocimiento de este tipo es importante el consenso y no lo hay por el tema político, con independencia de la calidad de su obra literaria. Luis García Montero sabe bien que si ahora la nombran Hija Predilecta de Madrid sin consenso y por intereses políticos, mañana puede venir un alcalde de Vox al Ayuntamiento de la capital de España y quitarle el galardón de un plumazo, si gobierna en mayoría. Ha pasado en Cádiz con Pemán y el Kichi. Suele ocurrir mucho esto, en un país dividido por las ideologías, como por desgracia es España.