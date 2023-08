Ganar tiempo, conservar el tiempo, parar el tiempo... Todos hemos pensado en ello alguna vez en la vida, ahora bien, como se suele decir «del dicho al hecho hay un trecho» y cuando el precio de ese «trecho» supone cambiar tanto que no te reconoce, literalmente, ni «la madre que te parió» entonces, no lo dudes: no merece la pena.

Ocupas de cuerpos...

Estas reflexiones asaltaban mi mente al hilo de la serie surcoreana de Netflix «Alquimia de almas». Por el título, pensé que sería básicamente una historia de amor pero la serie, ambientada en un «mundo antiguo», gira en torno al cambio de almas, esto es, un hechizo reservado a los magos más poderosos que permite extraer tu alma de tu cuerpo y ponerla en otro más joven, más sano, más poderoso... Parece que todo son ventajas pero, ¿adónde va el alma de ese cuerpo que «has ocupado»? pues al tuyo (que a lo mejor tiene una enfermedad grave, por ejemplo, y está condenado a desaparecer). «¡Alucinante!»- pensé- «ocupas de cuerpos», lo que nos faltaba...

Renuncia consciente

¿Qué ganaban, pues, los afortunados que conseguían realizar la alquimia de almas? En definitiva, tiempo. Un anciano que estaba en sus últimos días, al cambiar su alma al cuerpo de un joven, tenía la oportunidad de sanar por completo y ganar años de vida; la otra cara de la moneda era el alma del joven que quedaba inmediatamente atrapada en el cuerpo enfermo del anciano y moría al poco tiempo.

Ver a esos «alquimistas de almas» era como contemplar la cima del egoísmo, esos «ejemplares» más que a la humanidad (de la cual carecían por completo) más bien parecían formar parte de la raza «soledad», la que ellos mismos habían creado y a la que, finalmente, se veían condenados de un modo u otro.

Afortunadamente, también estaban «los buenos», me refiero a los hombres y mujeres que teniendo el talento y la capacidad de realizar la deseada alquimia de almas, decidían renunciar a ella porque sabían que no era ni justa ni buena. Ese tipo de nobleza de espíritu es digna de admiración porque el renunciar a la eterna juventud, a la fama, al poder... No es sencillo. Ese tipo de renuncia consciente solo eran capaces de realizarla los más valientes, porque se necesita valentía para ir de frente y reconocer que el tiempo, tu tiempo, es precioso y limitado, que tienes el derecho y el deber de disfrutarlo, llenarlo, exprimirlo, de generar valor, de ayudar a ser mejor...

Renovación de la valía

Uno de mis momentos favoritos de la serie es cuando uno de los personajes principales dice: «El bien ha de demostrar su valía una y otra vez», que frase tan sencilla y llena de verdad... Y es que el bien no se puede «dormir en los laureles», no vale con hacer un día una cosa buena y ya está ,«ya he cumplido», de eso nada amigo... El bien demuestra su forma de ser y hacer cada vez que se le presenta la oportunidad, aunque a veces sea más fácil callarse o mirar hacia otro lado, eso es más propio de los alquimistas de almas, el bien nunca te dejará tirado.

Si lo piensas con atención, la realidad supera la ficción, posiblemente te habrás topado alguna vez con algún «alquimista de almas del SXXI», esos que son capaces de vender a su madre con tal de conseguir lo que quieren, ¿principios? desde luego, ninguno. No caigas en el engaño de pensar: «si pero... Mira donde está él y mira donde estoy yo» porque el éxito de los alquimistas de almas es una mera ilusión, un mal sucedáneo de la victoria y por el modo en el que la consiguieron, corta será la trayectoria...