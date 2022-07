Alvise Pérez, contado por Scorsese

El único axioma de la existencia es que nadie ha regresado de la muerte.

En el teatro político español, no puede haber supervivientes. Hasta Campechano ha sido desalojado de las caballerizas de Palacio, donde un día osó mezclar su fluido borbón y cayó henchido de amor –previo talonario- por su rubia comisionista. Justo la que rehusó - faltaría más- ponerle la mascarilla de oxígeno en sus húmedas noches de apnea del sueño.

Ahora hemos sabido que el día previo a la coronación de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Rajoy, debió ser Cospedal quien arrastró a éste a aquel restaurante y lo emborrachó. Me cuentan que la Cospe, -mujer del que apodaban “polla de hierro”-, no se levantó ni para orinar; mientras Soraya -la jefa del pequeño Nicolás- no cejaba en enviar emisarios para que el gallego (como le llamaba Javier Arenas), firmara su dimisión.

Por su parte, Pablo Iglesias descubre –sin remedio- que pudo ser Presidente del Gobierno y que la traición de sus propios coleguitas de mesa y mantel, -con Ferreras de edecán- fue la que lo impidió, al filtrar una cuenta falsa en el paraíso fiscal de Granadinas. La ficción siempre es más leve que la realidad.

La fiebre de esta tierra que arde, es escalofrío frente a la atmósfera claustrofóbica de los pasillos del poder.

Será por eso que a Sánchez le empieza a transpirar el sudor, y pronto tendrán que retornar al blanco y negro del Nodo para disimular el color –todos menos el rojo- de su sangre. Colérico y alocado, decía el Rector Cortes Elvira –que tan bien lo conoce- que pareciera un psicópata, no en vano juntos confeccionaron la “tesis” doctoral que le brindaría una orla, próxima parada Moncloa.

Pedro está grogui y sus ganchos solo alcanzan a los que se montaron con él contra Susana Diaz, en aquel utilitario patrocinado por Soros.

Pero hoy quiero hablarles del narrador, guionizado por Scorsese. Alvise Pérez.

Denostado por ultraderechista, etiqueta que siempre se pone al disidente, ahora ha resultado ser el Julian Assange que tanto necesitaba la corruptela sistémica española. Los outsiders siempre acaban mal, pero son aire fresco en forma de ciclones, si no pregúntenle a Susana Diaz por Spiriman.

Sin guionista no hay trama. Ahora veremos cómo acaban con él. Si lo convertirán en demente como al Juez Presencia o lo enviarán al cadalso sin un solo beso como el de los Rosenberg.

Esto es el Bronx. “Yo no quiero que me amen en París, sino en Vietnam”, reza una pintada en la esquina de mi barrio. Deseando estoy que retornen la brillantina y las chupas de cuero.

El boxeador Sánchez está solo en el ring y lo peor el desdén del público. La vida es puta soledad y sus veraniegos golpes apenas disipan el precio de la luz o del diesel. Ya las “asandías” de Chipiona cotizan a siete euros.

A Mariano, al menos, le dio para fumarse un puro.

Gaudeamus igitur, Alvise Pérez. Viva el amor libre y la libertad.

#alviseperez