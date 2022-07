Amancio Ortega gana dinero por trabajar y algunos ministros lo hacen pintando la mona

El grupo de empresas Pontegadea es el que gestiona la fortuna de Amancio Ortega. Y gana 1.606 millones en 2021; esto significa que el incremento de sus beneficios es de un 141 por ciento. Amancio Ortega, además, tiene más patrimonio inmobiliario del que tenía antes de la pandemia; traducido a euros, Amancio Ortega suma 15.264 millones de euros. Pues bien, otra vez más, en las redes sociales se lanzan a decir barbaridades sobre el patrimonio de Amancio Ortega, a decir falsedades que tratan de erosionar el prestigio del empresario gallego.

A nadie le da por criticar a la Generalitat valenciana por tener dos máquinas donadas por Amancio Ortega abandonadas y sin colocar. La culpa la colocan sobre los restos arqueológicos que se encontraron en la que debería ser la ubicación de las máquinas, sobre la demora de la concesión de licencias de obras y sobre la construcción de un bunker. Como lo leen, dos máquinas que cuestan una pasta en el almacén sin dar un servicio esencial para salvar la vida de los pacientes por razones prosaicas y estúpidas. Los mismos que criticaron las donaciones de Ortega a la sanidad pública se callan si la gestión es un desastre vergonzoso. Vamos bien.

Trabajar y esforzarse por generar empleo y riqueza para el país es malo para muchos; desperdiciar máquinas carísimas, no trabajar y vivir del cuento es lo adecuado para esos mismos. Y yo me pregunto por qué la noticia es que un empresario gana dinero al mismo tiempo que hace ganar dinero a otros; y no es noticia que en el Gobierno de España hay ministros (y ministras, claro) que odian el esfuerzo, el trabajo de un empresario y hacer las cosas bien, que dedican sus esfuerzos a publicar tuits de pandilleros y convierten la política española en un chiste.

Este mundo nos está quedando bastante fatal.