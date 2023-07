Amancio Ortega será abuelo otra vez. ¿Dónde están Echenique, Montero y Belarra?

La cosa tiene que estar rematadamente mal dentro de Podemos. No es posible que Amancio Ortega vaya a ser abuelo (otra vez) y Pablo Echenique no se haya lanzado, con el cuchillo entre los dientes, contra el fundador de Inditex (otra vez). Ni Pablo Echenique ni ninguno de sus adláteres. Algo ya no funciona en Podemos si es que existe todavía la formación morada.

Amancio Ortega va a ser abuelo de nuevo. Su hija Marta, presidenta no ejecutiva de Inditex, espera su tercer hijo para finales de año. Y eso que es una alegría para don Amancio es, por definición, un motivo de tristeza, escándalo y conflicto, para los que han demostrado odiar a este hombre hasta límites desconocidos por el ser humano.

Marta Ortega tiene dos hijos: Amancio, de diez años, nacido de su primer matrimonio con el jinete Sergio Álvarez; y Matilda, de tres, hija de su segundo marido, Carlos Torretta.

Pablo Echenique odia todo lo que tenga que ver con el esfuerzo empresarial, con la creación de empleo y de riqueza para el país. Odia al que tiene un barco porque tiene un barco y dice odiar a los ricos porque roban aunque sea él quien no paga a la Seguridad Social lo que dicta la norma. Ione Belarra es ministra del Gobierno de Sánchez y secretaria general de Podemos. La señora Belarra ha demostrado ser prescindible en política y ha llevado a Podemos al borde del abismo. Odia a los empresarios y le parecen seres perversos, malvados y ruines. Ella que es ministra sigue al lado de los pobres (eso dice), pero compra en tiendas caras (eso hace). Irene Montero ha conseguido algo que no podrán agradecerle nunca los líderes de PP y Vox: ha destrozado la poca reputación del PSOE de Sánchez con la ley del sí es sí. Esta odia todo lo que tenga que ver con un hombre. Entre los tres no han sido capaces de crear un solo puesto de trabajo y ni un céntimo de riqueza para España.

Y Amancio Ortega va a ser abuelo otra vez. Veremos lo que tardan todos estos en lanzarse como hienas contra el empresario y su hija. Es cuestión de tiempo. Ya lo verán.