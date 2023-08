Amanece que no es poco

En América en general a las seis de la mañana ya está el personal en plena danza cotidiana. En el sur de Venezuela, que es donde estoy, empieza a clarear sobre las cinco y algo de la mañana y a las seis ya es de día. En la radio suenan músicas estimulantes, sones sabaneros, salsas, y la publicidad va a toda mecha. Los lunes, miércoles y viernes son días de repostar gasolina. Las colas de los coches (carros) ante los surtidores son kilométricas, la gente puede dejar allí en la cola su auto para regresar al día siguiente. No sé lo que está pasando aquí y no me quiero meter en estos asuntos, no he venido a eso en esta ocasión, he venido sobre todo a escuchar, ver, observar, y no poseo conclusiones, eso se lo dejo a los propagandistas de uno y otro bando en todo el mundo, que deben ser muy listos.

En Sevilla a las cinco o seis de la mañana aún no nos hemos estirado mucho. Aquí donde me hallo -con 35 grados de un calor tropical húmedo y lluvias relativamente frecuentes- a las 19 horas ya empieza a anochecer y me alegro cuando pienso que en Sevilla ese momento, ahora en verano, no llega hasta más allá de las 22 horas, lo cual para mí es deprimente y desesperante. Anhelo el otoño y el invierno, cuando antes de las 18 horas el maldito sol sevillano se viene para acá. En esta tierra los aires acondicionados están funcionando día y noche en numerosos hogares. Se va la luz con alguna frecuencia pero se soporta bien. Yo prefiero regular el uso de los acondicionadores y apagarlos de noche porque tanto frescor no hay huesos ni garganta que lo soporte y menos estando dormidos.

Los aires no existen tanto en las barriadas más pobres y menos aún en las marginales, donde habitan personas procedentes del mundo indígena. A esta revolución socialista le queda mucho camino por recorrer. He visto edificios de viviendas parados por cualquier circunstancia, detenidas las obras, pero ya con las viviendas relativamente avanzadas, okupados por personas que lo necesitaban. Por ahora nada les ocurre. Tampoco les ocurre nada en España, la izquierda española, no siendo capaz de ser izquierda, prefiere dar caridades que siembran vagos y ser permisiva con los okupas que se meten en viviendas ya construidas y con dueños, antes que iniciar desde primera hora una masiva construcción de viviendas públicas. Sánchez ha esperado hasta las elecciones para prometer y prometer o, mejor dicho, anunciar y anunciar. ¿Ya se le ha olvidado? Ha hecho muy bien Meloni en Italia: fuera ese salario de por vida que origina el efecto contrario al que se persigue: perezosos e indolentes en lugar de gente que busque su “caza” cada día y coma con el sudor de su frente, no con el de la mía, bastante más de 1.000 euros se llevan de mi nómina cada mes y no deseo que se usen para amamantar flojeras en nombre del progresismo. Eso es reaccionario.

Amanece que no es poco en este lugar donde se sobrevive más que se vive. Donde la naturaleza está muy viva y es alucinante comprobar las hechuras de poderosos árboles a los que no les falta agua como en España. Hay mucho y mal repartido en el mundo. Dos ríos confluyen aquí: el Orinoco y su afluente el Caroní que es mucho más caudaloso que el Guadalquivir. Sus represas están aliviando agua estos días y ante ese torrente que marea al mirarlo de cerca me acuerdo de Sevilla, Andalucía y España, con esa sequía que no termina y las olas de calor insaciables, devorando vidas y hurtándote la ilusión de levantarte cuando amanezca. Despertarse cada mañana es un milagro teniendo en cuenta que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no descansan nunca y que nuestro corazón empezó a latir dentro del vientre de nuestra madre y ya no dejará de hacerlo hasta que nos llegue la hora. Yo creo que nunca valoramos lo suficiente una amanecida, el alba es a un tiempo el aviso de que la vida continúa a la vez que se va extinguiendo. Habrá que celebrar lo primero.