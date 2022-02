AMLO y Maduro, balones fuera

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, y Nicolás Maduro, de Venezuela, por lo visto tienen tiempo para dedicarlo a recordar lo malos que fuimos los españoles desde el siglo XVI en adelante. Ahora AMLO quiere una pausa con España para que los españoles pensemos, hagamos un acto de constricción y pidamos perdón por nuestros pecados. Como tienen a sus países de dulce se pueden permitir criticar a los demás. ¿A quién? A los conquistadores, por supuesto, así entran en la esfera de Evo Morales y de otros amantes del indigenismo al que desean desagraviar y de paso comprarles el voto. Por mucho que les des razones para que no se contemple aquella época con los ojos de ésta y por mucho que les expliques que ellos pueden estar vinculados al mundo occidental gracias a la conquista y colonización, no los vas a convencer porque su deseo es tirar balones fuera para que en sus países no piensen en lo que no deben: en sus gestiones. Por ejemplo, en que México es un estado fallido en el que el señor AMLO pinta poco. Si se pasa, el narco o los gringos lo quitan de ahí y punto.

AMLO y Maduro son como esa escena de la película La vida de Brian en la que se reúnen un grupo de activistas que persiguen expulsar a los romanos de Judea y el líder le dice al resto: “Hay que echar a los romanos de aquí porque, ¿qué nos han dado los romanos?”. Y uno le contesta: “el alcantarillado”. Y otro: “la paz”. Y otro: “el acueducto”. “Y las calzadas”, añade otro. “La irrigación”, opina uno más. “La sanidad”, “la enseñanza”, “el vino”. “los baños públicos”, “y ahora se puede salir de noche sin peligro”. Nada de eso sirve para quienes utilizan un tema con el fin de escapar de su realidad y de la responsabilidad que tienen ante sus ciudadanos. Si les dices todo lo anterior pero aplicado al legado hispano y portugués así como de otras potencias europeas te contestarán como lo hace el líder de los asistentes a la reunión de la citada película: “Bueno, pero además de la sanidad, la enseñanza, las calzadas, la irrigación, los acueductos, el vino y los baños públicos, ¿qué nos han dado los romanos?”.

Hizo bien José María Aznar cuando no se cortó un pelo ante otra bravuconada de AMLO similar a la de ahora y se burló de él en su cara diciéndole si acaso su nombre procedía de las culturas azteca y maya, las mismas que, junto a la inca, quitaron de la circulación a otras muchas culturas de aquella zona del mundo antes de convertirse en los imperios que hallaron los españoles al llegar. Y es que esto no es una película de buenos y malos sino que se trata de la evolución humana y a eso lo llamamos Historia. Luego le aplicamos algo inventado culturalmente que bautizamos como ética, moral, solidaridad, etc. Sobre la base de esos imaginarios nace la simplificación de la propia historia y de la vida cotidiana. Los que son los “buenos” para unos son los “malos” para otros y viceversa. Como los romanos destrozaron lo que llamábamos cultura ibérica, Italia toda nos tiene que pedir perdón a España y a Portugal.

Personalmente me duele mucho la postura de estos dos mandatarios porque quiero a sus países. Ellos desearán tal vez contentar a una pseudoprogresía española que arroja piedras contra su propia cultura. Yo en esa trampa no voy a caer, me gustó ser la primera potencia del mundo y me gustaría volver a serlo para aliarme con mis países hermanos de América y ser más fuerte aún al lado de ellos, en pie de igualdad. Tendríamos todo tipo de riquezas. Creo que en eso hay que pensar y no en el pasado, así nos va.