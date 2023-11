Amnistía para todos o cómo se burlan de nosotros sin pudor

A ver si yo me aclaro porque no termino de entender la lógica (si es que la tiene) de la ley de amnistía que llegará pronto a nuestras vidas.

Los negociadores catalanes buscan un perdón por parte del Estado porque la represión política ha sido brutal y fue la razón por la que intentaron independizar una parte de España. Algo parecido a eso (cualquier otra patraña hubiera servido, pero han elegido esta), muy bien. La represión y la persecución de los jueces ha sido terrorífica según esa banda de delincuentes que se han amnistiados a sí mismos. Muy bien. Pero la ley de amnistía beneficiará a un buen número de agentes de policía, es decir, la misma ley que han redactado los independentistas junto al PSOE, exactamente la misma, servirá para los políticos y para los policías, para el brazo represor del Estado y las víctimas de una persecución cruel o no sé qué cosa. Es decir, a los catalanes y a los negociadores del PSOE les importa un bledo todo salvo siete votos, a unos, y salvar su trasero, a otros. Eso de la convivencia, de la independencia deseada y necesaria, y de todo tipo de argumentos sobados y envueltos en una palabrería vergonzosa, todo eso es papel mojado. Lo importante para todos estos es que los políticos se cuiden entre ellos. El resto es pura casualidad, si los policías son amnistiados es para callar bocas y tener agarraderas que justifiquen lo injustificable.

Siento un profundo disgusto con todo lo que está pasando. Me agrada poco y siento que me tomen por bobo de esta forma tan descarada. Me duele como español aunque mucho más cómo persona.