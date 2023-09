Amnistía ¿Por qué no?

La Amnistía, como el indulto, es un mecanismo a disposición del Ejecutivo, dónde ningún otro poder del Estado tiene la menor capacidad de decisión. Conceder amnistía justamente ahora, está claro que tiene más de conveniencia que de convivencia, aunque de esto también y mucho. Pero en política todo es conveniencia y en ocasiones muy poco de convivencia. No lo fue para Joaquín Almunia, ni lo fue para Felipe González (Recuérdese su megalomanía y prepotencia: “No es la Ley Corcuera, es la Ley del Gobierno y el presidente soy yo”. Dejó claro a quien había que reclamarle por la Ley de la patada en la puerta). Felipe, Corcuera, Almunia y toda la llamada “vieja guardia”, ya no está en el poder. Ya no son nadie ni en el gobierno ni en el partido. No pueden presumir siquiera del “prestigio adquirido”, porque eso lo perdieron durante su mandato y lo remataron con posterioridad, cuando demostraron sobradamente haber ocupado un espacio que no les correspondía, sólo para impedir que ese espacio lo pudiera ocupar algún partido realmente socialista, porque ellos no tenían nada de socialistas ni lo han tenido nunca, desde el momento que, en 1974, se comprometieron con poderes exteriores a impedir y caso de resultarle imposible desmontar la democracia en España, a cambio de facilitarles la toma del poder en el Congreso de Suresnes, ahora se rebrincan cuando se produce alguna mínima “desviación” hacia lo social, aunque fuera forzado por sus socios de gobierno..

Para el principal partido actualmente en el gobierno, la amnistía es un medio de mantenerse. Para el Estado es una forma de evitar nuevas elecciones, que tanto pueden resultar favorables a “unos” como a “otros”, con la posibilidad incluso (sólo posibilidad) de terminar con Puigdemont y los suyos en la cárcel. Sin embargo la eventualidad de concederles amnistía no presupone en absoluto permitir el referéndum, ni tampoco el referéndum garantiza de ninguna manera ningún tipo de independencia, un referéndum solamente es una consulta y tanto puede ser favorable a una posición como a la contraria. Es más: ya sabemos y está más que confirmado, que en el referéndum no hubiera prosperado la opción independentista, si se hubiera hecho en su primer intento. Lo enquistó la oposición cerrada del gobierno del PP en aquel momento a escuchar a la gente.

Tampoco es bueno olvidar que el propio Juez, durante el juicio, afirmó que el intento de independizarse no era delito, por lo tanto, no se les juzgaba por eso, cosa que está por ver, pero fue una afirmación suya, aunque ahora se aferre a mantener su sentencia, habría que saber si es para que no se contradiga su primera decisión, aunque otra cosa que no se debe olvidar, es que una concesión de amnistía no contradice expresamente la sentencia. Que su único objeto es suprimir el castigo. Por lo tanto, también conviene recordar, junto a estas afirmaciones hechas durante el juicio por el propio Juez, que la Constitución por más que ciertos juristas y sobre todo no juristas la pongan de pretexto, no dice absolutamente nada de la posibilidad de que el Gobierno decida conceder una amnistía a Puigdemont y demás condenados, o a cualquier otra persona, o no lo decida. Así que más vale ser rigurosos y no seguir utilizando la Ley Máxima a conveniencia de cada cual. Que ya estamos viendo que la conveniencia no es solamente un arma política, pues también la están utilizando ciertos juristas, políticos ex dirigentes y actuales, tertulianos y otros, e ignoran —convenientemente a su interés— que el propio Rajoy y el PP ya contemplaron la posibilidad de concederla en octubre de 2017 y está publicado en portada de ABC de ese mismo día..

Jugar con la Constitución, utilizarla a conveniencia no tiene ninguna gracia. Las constituciones siempre son susceptibles de mejoras, esto es, de reforma, o de renovación completa. Pero se hacen para respetarlas aunque —debe quedar bien claro— adaptarla a los tiempos es una forma de rigor y honradez. No lo es aferrarse a ella y al mismo tiempo negarse a su posible reforma.