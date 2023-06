Amor por las mascotas

No es fácil explicar qué tipo de vínculo se genera con el perro que te acompaña durante buena parte de tu vida. Es tan poderoso, tan emocionante y tan precioso, que cuesta trabajo elegir las palabras para no caer en lo cursi o lo incomprensible para otros.

Mi buena amiga Angélica, ha adoptado algunos perros. Eso quiere decir que ha logrado una vida mejor para los animales. En una de esas adopciones ni siquiera sabía qué perro se llevaba a casa. Había varios en la jaula y no se acercaban ni a la de tres (esos perros han sido abandonados, maltratados y golpeados por lo que son muy inseguros y desconfiados) se dio la vuelta y espero hasta que uno de ellos se arrimó a sus manos (las tenía a la espalda) y logró agarrar el collar. Cambió la vida del animal... y la de Angélica. El que escribe, al coger por primera vez a Gaia (así se llama mi bulldog) supo que la vida se ponía del revés. Y, pasado el tiempo, puedo confirmar que he logrado generar un vínculo con ella que me permite ser más feliz y más humano.

¿Siempre pasa esto? Claro que no. Creo que no exagero si digo que el 90 por ciento de las personas que tienen perros en casa no debería tenerlos. Ni existe compromiso con el cuidado del animal, ni existe conocimiento de lo que supone tener un perro en casa, ni se tienen los mínimos conocimientos sobre los perros y eso impide que el cuidado de la mascota sea la más adecuada. Un perro no es un juguete, ni un ser vivo al que se le puede tratar como si fuese cualquier cosa. Un perro es un animal, un corazón que late bajo el mismo techo, un alma (quiero aclarar que los perros saben qué son las cosas aunque no saben que lo saben, les falta ese pensamiento reflejo que nos diferencia a las personas del resto de animales, pero tienen consciencia); un perro es un ser vivo al que se le debe respeto. No voy a poner a los animales por delante de las personas puesto que eso lo tengo muy claro (una persona siempre antes que las mascotas), pero eso no significa que no se les deba cuidar. Al contrario, estamos obligados a cuidar de los animales.

El perro es un ser gregario. Llevan tanto tiempo dependiendo de nosotros que difícilmente podrían sobrevivir solos. El perro es un ser que necesita de nuestro cariño, de nuestros cuidados. Pero las personas (al menos las que creemos que un perro es una compañía inigualable) también necesitamos de sus saludos, de sus besos, de su compañía, de esa forma de vivir siendo fiel hasta las últimas consecuencias. El vínculo que se genera con los perros no tiene nada que envidiar a cualquier otro que se establezca con personas.

Gaia, mi perra, me saluda siempre como si no me viera desde años atrás; me acompaña si leo, si escribo, si escucho música; quiere siempre pasear por el parque si le invito a hacerlo; es leal y fiel, especialmente cariñosa; obediente y paciente. Es una excelente compañera de viaje; nunca creí que fuera a tener una animal tan precioso, en todos los sentidos, a mi lado. Ya les digo que he tenido un buen número de mascotas. Todas han sido maravillosas aunque esta perra, Gaia, me tiene fascinado.

Es casi imposible decir la lealtad, el cariño sin condiciones o el amor. Es casi imposible explicar lo que me une a mi perra. Tan solo lo he intentado y creo que no he sido capaz de hacerlo.