Ana García Obregón es lo que siempre fue y supera, con creces, a Froilán

Me voy a saltar algunas cosas para centrarme en lo esencial. No voy a decir que no sea importante que Ana García Obregón parezca estar loca de remate y que esté gestionando la falta de su hijo en el plano de la obsesión (digan rápido Ana Sandra ¿no suena parecido a Alessandro? Es impresionante el grado de sofisticación de la turbación); no voy a decir que la ética debería ordenar el mundo de ricos y pobres de una forma similar; no voy a negar que me parece aberrante que una mujer de 70 años se haga cargo de una criatura recién llegada al mundo... Todo en el caso de Ana García Obregón parece sacado de una película de ciencia ficción de la serie B, todo está envuelto en billetes de 500 euros aunque parece casposo y grasiento. Pero lo que quiero resaltar es lo más obsceno de todo ya que afecta a lo material y a lo ético, a todo en conjunto: ha comprado a una niña recurriendo a la gestación subrogada (la gestante es veterana en estas cosas porque se gana la vida con ello y ha recibido una cantidad cercana a los 35.000 euros), ha utilizado el semen de su hijo muerto previamente (dice que se lo dijo antes de morir y que era su deseo expreso; eso dice Ana García Obregón) y lo primero que ha hecho una vez que ha nacido la niña es ¡vender un par de exclusivas! Según la información de la que dispongo, la cantidad recibida es escandalosa; me hablan de un millón de euros. Por tanto, no sólo ha hecho algo reprobable a todas luces desde el punto de vista ético, algo que es ilegal es España, sino que, además, se ha enriquecido con el asunto. Es una vergüenza. Y eso es el resumen perfecto de lo que está haciendo esta mujer.

Ana García Obregón perdió un hijo y ablandó el corazón de todos los que somos padres y madres puesto que sabemos lo que eso puede llegar a significar. Antes de eso, a mí me parecía una señora frívola, bastante estúpida, una pija infumable. Cedí ante la desgracia. Ahora, vuelvo a pensar lo mismo que antes aunque con más fuerza. Solo añado que creo que esta mujer ha enloquecido peligrosamente.

Me pregunto si su hijo hubiera querido dar este espectáculo tan bochornoso. Me pregunto si alguien tiene derecho a traer al mundo a una persona con esta carga desde el mismo día de nacer. Me pregunto si eso de ‘me dijo mi hijo que lo que quería era...’ se puede llevar ante un juez para que sirva de excusa para algo tan delicado.

Todo esto está siendo un comienzo nefasto y lo que mal empieza es muy posible que mal acabe.

Y nos parecía que lo de Froilán era un desastre y un sindiós. Vaya tela.