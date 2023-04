Ana García Obregón ha colaborado en la escritura de una castaña pilonga

Siempre se criticó la obra de los escritores. Muchas veces sin piedad. Si estaban vivos o muertos los autores daba igual, la opinión de los críticos fue la que tenía que ser.

Ahora vivimos en un mundo en el que la corrección consiste en tener miedo a lo que pueda pasar en redes. Si el autor de un libro está muerto, mejor no decir ni pío. Si fue famoso, ni pío. Si el foco mediático está centrado en esa obra y su autor, cuidado con lo que se dice. La crítica se ha convertido en una sala de masajes.

Yo, como soy indio de la India, no tengo que seguir la pauta que imponen las redes, las cadenas de televisión o un nivel cultural mediocre en el que los más torpes se han hecho fuertes y han bajado el listón hasta límites incomprensibles.

He echado un vistazo al libro que firma Ana García Obregón y Aless Lequio, ‘El chico de las musarañas’. Se supone que son reflexiones de él que su madre ha ido ampliando hasta conseguir un libro. Se trata de ideas manidas, dichas un millón de veces (y con más arte). Superficiales, manoseadas. Horterada tras horterada, Ana García Obregón aprovecha para contar que intentó suicidarse y más cositas que son irrelevantes para el resto de mortales. Páginas cursis, muy cursis. Hablar de un libro no es hablar de un muerto, así que ya adelanto sin complejos que, si la primera sensación sigue intacta en lo que me queda por leer, estamos frente a una castaña pilonga que se venderá muy bien, pero que no dejará de ser lo que es.

Ana García Obregón no distingue realidad y ficción. Se ha convertido en un peligro para ella misma y para la memoria de su propio hijo. El negocio lo cubre todo y el tufo a dinero fácil empalaga hasta más no poder. Una pena sumar un libro a este despropósito.