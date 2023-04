Ana García Obregón, Santi Acosta y lo que queda de Tele5

El programa que se emitió ayer en Tele5 sobre Ana García Obregón y la gestación subrogada resultó estar entre medias del bochorno y la desvergüenza. No se puede plantear un programa de estas características para blanquear lo que es la compra de vidas humanas a, casi siempre, madres pobres y con dificultades de todo tipo. No se puede plantear este tipo de programas para llevar a seis o siete amigos (pijos y sin problemas económicos) para que defiendan a la protagonista de todo este barullo y sin que pongan en duda nada de nada. Para el presentador y los invitados (ni un experto en la materia, todos amigos de Ana García Obregón) todo lo que tenga que ver con la gestación subrogada está dentro de lo normal, de lo ético y de lo humano, por lo que no se plantean si está bien o mal, si es legal o ilegal, si es una vergüenza para el género humano... Lo que cuenta es lo que hace feliz a mi amiga. Un asco.

Dicen que Santi Acosta está llamado a sustituir a Jorge Javier Vázquez; dicen que el presentador terminará trabajando en un programa más del estilo de ‘Salsa Rosa’ viejo programa que trataba asuntos del corazón. Si el programa de ayer es representativo de lo que será el nuevo programa y el nuevo presentador, el cambio va a suponer un descalabro para Tele5. Mira que me gusta poco Sálvame, lo que representa, sus colaboradores, sus presentadores..., pero lo que viene me provoca sarpullido del doloroso.

Por cierto, Ana García Obregón no ha sido ni madre, ni abuela. Ha comprado una vida y lo ha hecho sin tener ética ni moral alguna. Eso es todo. Que nadie le dé vueltas a este asunto. Y los que han hecho igual que ella, ni han sido padres, ni madres, ni nada. Debemos mirar con lupa todo este asunto porque es un despropósito.