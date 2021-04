Andaluces de primera y de segunda

Ayer decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que su gobierno estaba estudiando la posibilidad de permitir a los vacunados salir de sus provincias y acudir a eventos de masas. Una propuesta que diferencia a los andaluces entre los vacunados y los que no.

Si la vacuna fuese opcional y todo el mundo pudiese acceder a ella, no me parecería una medida nada descabellada, el problema surge cuando sólo el siete por ciento de la población está vacunada. El 93 por ciento restante no podría moverse ni acudir a esos actos.

Uno entiende el criterio que está llevando las comunidades a la hora de vacunar. Creo que es lo más justo y mejor para toda la población, pero ya está. Entiendo el criterio, vale, pero yo también quiero vacunarme y poder salir de mi ciudad o acudir a algún evento.

Esta medida empujará al que tenga dinero a ir a Dubái a recibir la vacuna y poder pulular libremente por la región. Dinero y contactos, porque como esto pase, ya sabemos otro grupo que estará inmunizado en cero coma.

Ya tengo suficiente con tener el canguelo de coger el virus y que me pase algo, porque la vacuna, hasta septiembre, sólo la voy a ver en fotos. Ahora voy a tener que empezar a considerarme un andaluz de segunda por no tener dinero para irme a los Emiratos, haber estudiado otra cosa o ser demasiado joven.